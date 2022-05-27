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UMKE´den gerçeği aratmayan deprem ve kaza tatbikatı

DHA

UMKE´den gerçeği aratmayan deprem ve kaza tatbikatı


Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´in yanı sıra Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar´dan oluşan 15´inci Bölge UMKE ekipleri, 150 personelle trafik kazası ile depremde enkazdan yaralı kurtarma tatbikatı düzenledi. Gerçeğini aratmayan tatbikatın, her personeli daha tecrübeli hale getirdiğini belirten 15´inci Bölge UMKE sorumlusu Halil Sönmez, "Ekiplerimiz hazır biçimde, böyle durumlarda nelerle karşılaşabileceklerini senaryo gereği de öğrenip sahada vakalara en iyi şekilde yaklaşmayı öğreniyor" dedi.
Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar´ın yer aldığı 15´inci Bölge UMKE ekipleri, Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi Subaşı mesire alanında 3 günlük eğitim tatbikatı düzenledi. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi ve depremde enkaz altında kalan yaralılara müdahale senaryolarını içeren tatbikatlar, gerçeği aratmadı. Trafik kazası için UMKE personeline yaralı makyajları yapıldı. Senaryo gereği minibüsün devrildiği trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybetmesi, yaralı yakınlarının olay yerinde kurtarma ekiplerine yaşattığı zor anlar da tatbikatta yer aldı. Deprem tatbikatında ise enkaz altında kalan yaralılara ilk müdahale ve enkazdan çıkarılması eğitimleri verildi.
15´inci Bölge UMKE sorumlusu Halil Sönmez, eğitimlerin personeli bu gibi olaylara hazır tutarak tecrübe kazandırdığını söyledi. Yaralıya ilk müdahale ve hastaneye sevklerin yanı sıra yaralı yakınları, olay yerinde kalabalık ve yoğunluk gibi eğitimlerde verdiklerini kaydeden Sönmez, "Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi´nde 3 gün süren bir eğitim tatbikatı düzenliyoruz. Toplam 4 ilimizin katılımıyla 150 personelle burada olacağız. İki farklı senaryo ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birinci senaryomuzda tarım işçilerini taşıyan minibüsümüz devrildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı durumlarına göre triyajı yapılarak hastaneye sevkleri sağlandı. Enkaz senaryomuzda da bilindiği gibi ülkemiz deprem ülkesi. Süre içerisinde yer yer depremlere maruz kalabiliyoruz. Bunun içinde ekiplerimiz hazır biçimde, böyle durumlarda nelerle karşılaşabileceklerini senaryo gereği de öğrenip sahada vakalara en iyi şekilde yaklaşmayı öğreniyor. Bu eğitimlerin faydalarını tabi ki sahada görüyoruz. Yakın zamanda Elazığ ve İzmir gibi bir çok depremle karşılaştık. Tabi biz burada afet bilincini arkadaşlara daha iyi öğreterek eğitimlerle sahada nelerle karşılaşacaklarını gösterelim, daha uygun ve düzenli bir şekilde vakaya yaklaşımı, müdahaleyi pekiştirmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.
Trafik kazası ve deprem senaryosu içeren tatbikatlarda ekiplerin hızlı müdahalesinin yanı sıra yaralı yakınlarını canlandıran personel de dikkat çekti. Ekiplerin müdahalesi sırasında sedyedeki yaralılara sarılmaya ve durumlarını öğrenmeye çalışan yakınları da gerçeği aratmayan performans sergiledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-05-27 11:13:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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