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Eskişehir Ormanspor'da hedef Türkiye Kupası

DHA

Eskişehir Ormanspor'da hedef Türkiye Kupası


Hakan TÜRKTAN Caner AKSU / ESKİŞEHİR, (DHA) Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde bu sezon ilk kez mücadele eden Eskişehir Ormanspor, hem Avrupa Kupası'na hem de Türkiye Kupası dörtlü finallerine katılmayı başardı. Takımın 41 yaşındaki oyun kurucusu Ramazan Döne, Türkiye Kupası'nı Eskişehir'e getirmek istediklerini belirterek, "Sezon başında konuştuğumuz hedeflerimizi hemen hemen gerçekleştirdik. Şimdi bir tek Türkiye Kupası kaldı. Eskişehir'e kupa getirmek istiyoruz" dedi. 
Bu sezon Süper Lig'e yükselen ve ligi 30 puanla 4'üncü sırada tamamlayarak Avrupa Kupaları'na katılmayı garantileyen Eskişehir Ormanspor, Beşiktaş, Beykoz Belediyespor ve Spor Toto'nun yer aldığı Sakarya'da yapılacak Türkiye Kupası dörtlü finallerine katılacak. Yarın Beykoz Belediyespor ile karşılacak olan Eskişehir Ormanspor'un oyun kurucusu Ramazan Döne, kupayı Eskişehir'e getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Sezon başında konuştuğumuz hedeflerimizi hemen hemen gerçekleştirdik. Şimdi bir tek Türkiye Kupası kaldı. Şimdiki hedefimiz o. Takımda iki oyuncumuzun ciddi sakatlığı var. Onlar bizim yanımızda olamayacak ama gönülden bizimle beraber olacaklarına inancımız sonsuz. Biz elimizdeki kadrodaki oyuncularla, orada elimizden ne geliyorsa, kanımızın son damlasına kadar mücadelemizi yapacağız. Eskişehir'e kupa getirmek istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Önümüzdeki sene Eskişehir Ormanspor, Avrupa Kupası´na gidecek. İnşallah yeni bir yapılanma ile hocalarımızın istediği oyuncularla güzel bir takım kurulur ve Avrupa´da da başarı elde edilir. İyi bir yapılanma ile o kupa Türkiye´ye neden gelmesin?" diye konuştu.
"GENÇLERE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"
Ankara Çankaya Belediyespor'un yanı sıra daha önce Beşiktaş formasını da giyen ve Eskişehir Ormanspor'un bu sezonki başarısında büyük rol oynayan 2 çocuk babası Ramazan Döne, takım içerisinde özellikle genç oyunculara destek olmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 30 senedir hentbol ile uğraşıyorum. Bunun 22 senesi profesyonel, geri kalan kısmı da altyapı ve amatör olarak. Spora ortaokulda beden eğitimi öğretmenimin tavsiyesi ile başladım. Normalde ben basketbol oynuyordum. Şu anda İstanbul'da beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Eskişehir'den İstanbul'a gidip geliyorum. Buradaki yoğunluğumdan dolayı sadece beden eğitimi derslerinde çocuklara hentbol öğretmeye çalışıyorum. Ama bir hedefim var. Nasıl ki beni bir beden eğitimi öğretmeni keşfedip buralara getirdiyse, ben de oradaki öğrencilerden birkaç tanesine dokunmak istiyorum. Belki onlar da benim gibi bir yerlere gelebilirler. İnşallah bunu başarırım ve çocuklara da bir yol göstermiş olurum. Takımda yaşı genç ve orta yaşlı arkadaşlarımız var. Ben hepsine destek olmaya çalışıyorum. Özellikle gençlere çok destek olmaya çalışıyorum. Herkes bana, 'Bu yaşında bu mücadeleyi nasıl verebiliyorsun?' diyor. Yaptığınız işi sevmeniz, sahiplenmeniz lazım.  Amacım birkaç sene daha oynamak. Kendimde o enerjiyi ve isteği buluyorum. İnşallah bir sakatlık yaşamadan birkaç sene daha oynayıp gençlere devretmek istiyorum" 
ALBAYRAK: TAKIMDA GENÇ FİDANLARIMIZ VE ÇINARLARIMIZ VAR
Eskişehir Ormanspor'un Süper Lig'deki ilk yılında genç ve tecrübeleri oyuncuların uyumu ile hedefine ulaştığını söyleyen Sportif Direktör Burçin Albayrak, "Geçen sene Birinci Lig'de yola çıktık ve ligi şampiyon olarak bitirdikten sonra bu sene ilk defa Süper Lig boyutunda faaliyetlere başladık. Hedefimizde Avrupa Kupaları vardı. Ligi ilk 4 içinde bitirdikten sonra Avrupa Kupalarına katılmayı garantiledik. Bizim için hedeflerimize ulaşmak mutluluk verici bir olay. Takımımızda genç fidanlarımız da çınarlarımız da var. Güzel bir uyum sağlandığını da gördük. Geçen hafta oynadığımız Köyceğiz maçı ile ligi bitirdik. Bu hafta sonu da Türkiye Kupasında Final Four´a kaldık. İki çok önemli sporcumuzun önemli sakatlıklarının olmasından dolayı kupa mücadelesinde bizimle beraber olamayacaklar. Ama biz yine sahaya çıkıp elimizden gelen her türlü mücadeleyi verip kupa finaline kalmak istiyoruz" diye konuştu
Eskişehir Ormanspor Antrenörü Mehmet Fatih Işık, Türkiye Kupası'nda finale çıkmak istediklerini belirterek, "Yeni oluşan bir kadro ile bu yıl mücadelemizi verdik. Bazen çok üzüldük, bazen de sevindik. Sezonu ilk 4 içerisinde bitirmeyi başardık. Türkiye Kupasi'nda da dörtlü finale kaldık. Beşiktaş, Spor Toto, Beykoz ve ile beraber katılacağız. Biz elimizden geleni en iyi şekilde yapıp adımızı finale yazdırabilir miyiz diye 60 dakikalık müsabakayı son topa kadar mücadele vererek oynayacağız" dedi. 
Eskişehir Ormanspor'un tecrübeli kalecisi 35 yaşındaki Taner Günay, "Lig sürecini bitirerek hedeflediğimiz noktaya ulaştık. Beykoz ile çok önemli bir Türkiye Kupası maçı oynayacağız. Çok önemli, ciddi bir ekip. Elimizden gelen tüm mücadeleyi göstererek, sahadan galibiyetle ayrılarak ertesi gün final oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Takımın en genç oyuncularından olan 18 yaşındaki kaleci Sefa Kocabayır ise, "2 yıldır bu kulüpte kaleciyim. U20 Milli Takım kampına çağrıldığım için çok mutluyum. Sezon başından beri yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Bunun için hocalarıma, takımdaki abilerime özellikle Taner abime çok teşekkür ederim. Bu sezonda emeğimin meyvelerini almayı başardım. Herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenman öncesi hazırlık ve antrenmandan görüntüler 
Ramazan Döne röp
Mehmet Fatih Işık röp
Taner Günay röp.
Sefa Kocabayır röp.
Burçin Albayrak röp.
Genel görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-05-27 12:09:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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