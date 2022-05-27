Jandarmadan kaçak tütün ve tarihi eser operasyonu

Eskişehir’de jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda çok miktarda bandrolsüz ve hologramsız makaron, kaçak tütün ve tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Sivrihisar İlçesi’nde bir şahsın çeşitli yerlerden temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigara makaronlarını piyasaya sürmek amacıyla kendisine ait evde depoladığı bilgisi alındı. KOM Şube Müdürlüğü ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekiplerince takibe alınan şüpheli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 42 bin 400 adet bandrolsüz, hologramsız, faturasız makaron, 9 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 2 adet kayıtsız ve faturasız kurusıkı tabanca ile toplam 118 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, kolye ucu ve obje ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheli şahıs hakkında “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” ve “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet” suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

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