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AK Parti İl Teşkilatından 1960 darbesi açıklaması AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan: “Darbe, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir”

İHA

AK Parti İl Teşkilatından 1960 darbesi açıklaması AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan: “Darbe, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir”

AK Parti Eskişehir İl Teşkilatı, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk askeri darbesi olarak tarihe geçen 27 Mayıs 1960 Darbesi’nin yıldönümü münasebetiyle Eskişehir Valiliği önünde bir araya gelen AK Parti İl Teşkilatı, açıklama yaptı. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan’ın yaptığı açıklamada hep bir ağızdan 27 Mayıs Darbesi kınandı.

“Darbe; demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir”
İl teşkilatıyla birlikte 27 Mayıs Darbesi hakkında açıklama yapan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, “Türkiye birçok kez darbelere maruz kalmıştır. Bu darbeler milletimizin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, hukukun askıya alındığı, toplumsal ve siyasal düzene ilk darbe; 27 Mayıs 1960’ta, Başbakan Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının tutuklanması ve idam edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 27 Mayıs Darbesi, milli irade ile arasına perde çekenlerin demokrasiye, vicdanlara, hukuka ve insanlığa yönelik ihaneti olarak hafızalarımıza kazınmıştır. 1950 yılında dönemin tek parti hegemonyasını geride bırakarak milli iradenin teveccühü ile iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda ortaya koydukları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projeler ile Türkiye’yi bir adım ileri taşımışlardır. Milletimizin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının antidemokratik uygulamalarını rafa kaldıran merhum Menderes, milletimizin bağrında büyük bir yara olan, tek parti rejiminin en büyük ayıplarından Türkçe Ezanı uygulamasını kaldırarak Anadolu’nun Ezanı Muhammedi’ye olan özlemini gidermiştir. Ülkenin ve milletin yararına olan gidişatın önünü tıkamak isteyen vesayetçi odaklar çeşitli yalan ve iftiralar ile 1960 yılında, vesayetin namlusunu Çankaya Köşkü’ne çevirmişlerdir” dedi.

“Vesayetçi odaklar 15 Temmuz’da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalışmışlardır”
27 Mayıs 1960’ta gerçekleşen darbenin bir benzerinin de 15 Temmuz’da yapılmaya çalışıldığını belirten İl Başkanı Zihni Çalışkan, “Türkiye, 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir” dedi. Milli ve manevi değerlerin yok edilme çabasını kınayan Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:
“Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye çalışan zihniyet, demokratik yollarla seçilen yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari yargılamalar ile masum insanları hukuk dışı şekilde darağacına göndermiştir. İdam edilenler yalnızca Başbakan, Bakan, Milletin Vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk Milleti olmuştur. Üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odaklar varlığını devam ettirerek en son 15 Temmuz’da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalışmışlardır. Ancak Milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, 15 Temmuz’da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıralarının yaşatılması amacı ile milletin evlatlarının yargılanarak idam edildiği Yassı Ada, ismi değiştirilerek “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olmuş, darbeci, vesayetçi odaklar ise tozlu raflara gömülerek tarih olmuşlardır. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. Bu vesile ile; 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor; demokratik ve müreffeh bir Türkiye’de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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