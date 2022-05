Başkan Ataç, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı ile Gökkuşağı Kafe’de bir araya geldi.

Portekiz’de düzenlenecek olan SUDS IBA21 Basketbol Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Eskişehir’de devam eden Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Gökkuşağı Kafe’yi ziyaret etti. Özel bireylerin görev aldığı ve misafirlere servis yaptığı merkezde, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da milli sporcular ile buluşarak başarılar diledi. Başantrenör Ufuk Bulut, Antrenörler Osman Yiğenoğlu, Ali İhsan Küçük, Kondisyoner Demet Karadağ ve sporcular Eren Yılmaz, Yunus Emre Karadal, Onur Kurtulmuş, Onur Korkmaz, Emre Bolluk, Yusuf Gökhan Işık ile bir araya gelen Başkan Ataç, kafile ile sohbet ederek Gökkuşağı Kafe projesini de tanıttı.

Buluşmada kafile yetkilileri, “Hedefimiz 2022 Dünya Down Sendromlular Basketbol şampiyonluğu. Bu çerçevede planlanan kamplarımız sürüyor. Bu kampla beraber özel gereksinimli bireylerin spor becerilerini geliştirmek adına Eskişehir’de büyük bir adım attık. Eskişehir’de olmaktan çok mutluyuz. Tüm özel bireyleri spora teşvik etmek, basketbolu sevdirmek için 6 gün sürecek kampımıza davet ediyoruz” dedi.

Milli kafile Başkan Ataç’a özel bireyler için gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, sporcuların el izlerinin yer aldığı milli takım forması ve "Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 20. Yıl Özel Hatıra Madalyası" takdim etti.

Başkan Ataç da milli oyunculara 30 Mayıs’ta sona erecek kamplarında ve şampiyonada başarılar diledi.

