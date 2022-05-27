Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketleri arasında yer alan Pearson tarafından akredite edildi.

Uluslararası tanınırlığa sahip kalite güvencesi ve akreditasyon sistemi olan Pearson Assured tarafından gerçekleştirilen kalite denetleme sürecinden başarıyla geçen ESOGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu akredite edildi. ESOGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, Pearson Assured tarafından belirlenmiş olan YönetimOrganizasyon, EğitimÖğretim, Ölçme ve Değerlendirme alanlarında 3 temel kalite ölçütü çerçevesinde değerlendirildi ve toplam 40 kalite standardına uyum sağladı.

Söz konusu akreditasyon ESOGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce eğitim gören öğrencilerin, kalitesi uluslararası olarak tanınan bir üniversitede İngilizce eğitimi aldıklarının göstergesi olarak kabul edilecek. Okulun 20212022 akademik yılında eğitim görenler de dahil olmak üzere, İngilizce hazırlık programını başarılı bir şekilde bitiren bütün öğrencileri akademik yılın sonunda Pearson Assured sertifikası alma hakkı kazanmış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.