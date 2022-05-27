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Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, EskişehirAnkara karayolu 71 Evler Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yasin K. idaresindeki 06 BAB 836 plakalı otomobil, İhsan C.'nin kullandığı 26 BD 836 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör, Fatih C.’nin kullandığı 42 AIJ 519 plakalı tıra çarparak durabildi.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında ikiye bölünen traktörün sürücüsü İhsan C., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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