Zincirleme kazada, traktör ikiye bölündü

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında traktör ortadan ikiye bölünürken, yaralanan sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Eskişehir-Ankara karayolunda, Yasin Kırbıyık'ın kullandığı 06 BAB 836 plakalı otomobille İhsan Cıvık'ın yönetimindeki 26 BD 836 plakalı traktörle çarpıştı. Savrulan traktör, Fatih Ceylan idaresindeki 42 AIJ 519 plakalı TIR´a çarptı. Kazada ortadan ikiye bölünen traktörün sürücüsü İhsan Cıvık yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Cıvık, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ikiye bölünen traktör ile diğer araçlar yoldan kaldırılırken, kısmen trafiğe kapanan karayolu yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2022-05-27 19:38:36
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