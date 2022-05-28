Polis denetiminde 2 kişinin üzerinde silah ele geçirildi

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Eskişehir'de gerçekleştirilen denetimler esnasında üzerlerinde tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince şehir merkezinde denetim yapıldı. Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan denetimlerde D.K. ve O.A. isimli şüphelilerin üzerlerinde iki adet tabanca ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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