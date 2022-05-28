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İlçelerde termometreler 36 dereceyi gösterecek

İHA

İlçelerde termometreler 36 dereceyi gösterecek

Eskişehir’de yaz aylarının etkisini göstermesiyle birlikte bugün bazı ilçelerde hava sıcaklığı 36 dereceye kadar ulaşacak.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre Eskişehir’de gün boyu parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Hava tahmin raporuna göre bugün Eskişehir’in merkez ilçeleri olan Odunpazarı ve Tepebaşı’nda hava sıcaklıklarının 29 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Her yaz döneminde ölçülen yüksek hava sıcaklıkları ile gündeme gelen Sarıcakaya ve Mihalgazi’de ise bugün termometrelerin 36 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

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