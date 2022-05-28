Eskişehir'de mezarlık kapısı hırsızları yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de Odunpazarı ilçesindeki Karacaşehir Mahallesi'nde, mezarlık girişindeki 2 demir kapıyı çalan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Karacaşehir Mahallesi'nde, mezarlık girişinde bulunan 2 demir kapı, geçen hafta kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Mahalle muhtarlığının şikayetiyle jandarma ekiplerince soruşturma başlatılırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu mezarlık kapılarının O.A. ve H.A. tarafından 16 ARJ 929 plakalı araç ile çalındığı tespit edildi. Jandarma, kent merkezinde olduklarını belirlediği 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir
2022-05-28 13:26:18
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