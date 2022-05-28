Eskişehir'de '1'inci Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali'



Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği '1'inci Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali' başladı. Festivale Avrupa ülkelerinden tiyatro grupları da katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın düzenlendiği ve 1 Haziran tarihine kadar sürecek olan '1'inci Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali', festival yürüyüşü ile başladı. Porsuk Bulvarı'ndaki yürüyüşe kuklalar, geri dönüşüm kostümlü hayali kahramanlar, İtalya, Macaristan, Bulgaristan, Hollanda, İspanya ve Türkiye'den katılan konuk tiyatro oyuncularıyla kuklacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kavak Sirk Topluluğu'nun da gösteri sunduğu yürüyüş, Haller Gençlik Merkezi'nde sona erdi.

Şehir Tiyatroları sahnelerinde ve kentin farklı bölgelerindeki açık alanlarda devam edecek olan festivale Macaristan'dan 'Bence Sarkadi Marionet Tiyatrosu', Bulgaristan'dan 'Tiyatro Trio', İtalya'dan 'Tiyatro La Fabiola', İspanya'dan 'Jordi Bertran Topluluğu' ve Hollanda'dan Tiyatro 'T Magische Topluluğu' katılacak. Birbirinden renkli ve farklı kukla oyunlarının yanı sıra kukla yapım atölyelerinin de bulunduğu festival 1 Haziran'da sona erecek. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2022-05-28 19:17:53



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