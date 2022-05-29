Aktarlardan 'ishal' için propolis önerisi

Son zamanlarda artan ishal ve mide bulantısı şikayetlerine karşı aktarlar propolis kullanımını öneriyor.

Eskişehir’de aktarlık yapan Orhan İpek, ishal salgınının çok yaygın olduğunu belirterek, vatandaşların propolis ve bazı doğal çayları tüketebileceklerini söyledi. Propolis sayesinde vücudun mikroplardan arınabileceğini belirten İpek, “Son günlerde aşırı derecede ishal, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle gelen vatandaş var. Bu tür şikayeti olanlara propolis kullanmalarını öneriyorum. Propolis arının gırtlağında hazırladığı özel enzimdir. Propolis kullanırsanız vücudunu dezenfekte eder, mikropları kırarsınız. Bunun yanında anason çayı da bağırsakları düzenleyip gazı giderir. Bir nevi probiyotik görevi görüyor” dedi.

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