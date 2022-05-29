Meteorolojiden Eskişehir’in bulunduğu bölge için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölgede gök gürültülü sağanak yağış ve yıldırım düşmesine karşı uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik’te öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Meteorolojiden yapılan uyarıda, gök gürültülü sağanak yağış sırasında yıldırım, şimşek, kısa süreli kuvvetli yağış, ani rüzgar ve yerel dolu yağışı risklerine karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Öte yandan, bölge genelinde hava sıcaklığının 24 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülürken, Eskişehir kent merkezinde termometrelerin 34 dereceyi göstermesi bekleniyor. Meteorolojinin verilerine göre, Eskişehir’de Akdeniz ikliminin yaşandığı Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde ise hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

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