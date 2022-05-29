Eskişehir’de ‘huzur' uygulaması 8 bin 254 kişinin kimlik sorgulamasının yapıldığı uygulamada haklarında arama kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerine bağlı 400 personelin katılımıyla huzur uygulaması gerçekleştirildi. Polis ekipleri, karayolları, şehir giriş ve çıkışları ile kentin işlek caddelerinde bulunan eğlence merkezlerini denetledi. Denetimlerde 8 bin 254 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, 11 şahsın kasten yaralama, basit yaralama, kamu malına zarar verme, tehdit, dolandırıcılık, şantaj, karşılıksız yararlanma ve bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçlarından aranması olduğu tespit edildi. Haklarında arama kararı bulunan 11 şüpheli gözaltına alındı. Kimlik sorgulamalarında 4 şahsın ise asker kaçağı olduğu anlaşıldı. İşletme ve eğlence merkezlerinin denetiminde 82 umuma açık alan denetlenirken, 15 işletmeye idari ve adli işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde ise kontrol edilen 628 araçtan 4’üne cezai işlem uygulandı.

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