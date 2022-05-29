Kanser hastalarına peruk sağlayan kuaförlerden farkındalık için sokak defilesi



Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de bir grup kuaför, kanser tedavisi gören kadınlar için 2013 yılından bu yana sürdürdükleri `bir peruk da sizden´ kampanyasına farkındalık amaçlı sokakta gelin-damat defilesi düzenledi. Defile yoğun ilgi görürken kampanyada şu ana kadar 2 bin 800 kişiye ücretsiz peruk sağlandı.

Bir grup kuaför, kanser tedavi gören kadınlara peruk sağlayan kampanyalarını tanıtmak ve farkındalık için defile yaptı. Porsuk Çayı´nın Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi´nden geçen Adalar mevkindeki defilede kuaförler önce gelin ve damat mankenlerin saçlarını sokakta hazırladı. Ardından sokağa serilen kırmızı halı üzerinde yürüyerek defile gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan defileyi sokaktan geçenler cep telefonuyla kaydetti.

Türkiye Kuaförler Federasyonu Başkanı Mustafa Ceylan, birçok kadının kendi saçını kampanyalarına bağışladığını belirterek, "Bir peruk da sizden´ kampanyamız var. Bu kampanyamızı 2013 yılından beri yapıyoruz. Şimdiye kadar 2 bin 800 hastamıza peruk verdik. Bütün hastanelerden geliyorlar. Şehir dışına da gönderiyoruz bu peruklarımızı. Devlet hastanelerinden ya da özel hastanelerden kim gelirse gelsin herhangi bir ücret almadan perukları hastalarımıza teslim ediyoruz. Burada bir farkındalık yapalım dedik. Hasta olup peruk isteyenler bize ulaşsın diye sokak defilesi organize ettik. Bu sayede hastalara ulaşmak istedik. İsteriz ki kimse hasta olmasın, olurlarsa da bizi bulsunlar. Tüm arkadaşlarımız canı gönülden çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Hasta olanlar bize gelebilirler, biz de onlara peruklarını takdim ederiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-05-29 17:33:09



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