Eskişehir’de Türk Halk Müziği Korosu tarafından ‘Bahar Konseri’ düzenlendi. Sanatseverler, konsere yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde; Anadolu Kültür Derneği Türk Halk Müziği Korosu ‘Bahar Konseri’ düzenledi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser, geceye katılan sanatseverler tarafından zaman zaman ayakta alkışlandı. Programın açılış konuşmasını yapan Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Av. Ahmet Doğanses, “Dernek olarak: Türk kültürünü daima canlı tutmayı hedeflemekle birlikte; kültürel, sanatsal, bilimsel ve milli değerlere duyarlı kültürel ve sanatsal etkinlikleri Eskişehir’de gerçekleştiriyoruz. Eskişehir halkının çölde kum tanesi kadar bile olsa, kültürel değerlerine ve ilmine katkıda bulunmak bizim için şeref ve gururdur’’ dedi.

Birbirinden özel türkülerin seslendirildiği konser programında: Eskişehir türküleri ve çeşitli yörelerden türküler; Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği ‘Türk Halk Müziği’ korosu tarafından seslendirildi. Doç. Dr. Ünal Ayrancının koro şefliğini yaptığı konserde; yöresel türküler, Eskişehir Anadolu Bacıları'nın oyunları ile gösterime sunuldu. Konser programında; ‘Ebe Gümeci’, ‘Kızılcıklar Oldu mu’, ‘Yüce Dağdan Bir Yol İner’, ‘Çorabını Ördüğüm’ gibi bilinen türküler de seslendirildi. Yoğun katılımın olduğu program, izleyicilerden tam not aldı. Program sonunda; Anadolu Kültür Derneği Başkanı Av. Ahmet Doğanses tarafından, Koro Şefi Doç. Dr. Ünal Ayrancı' ya çiçek buketi takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.