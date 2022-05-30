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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlıklı tırnaklar için öneriler

İHA

Sağlıklı tırnaklar için öneriler

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Hasan Bereket, en sık görülen tırnak hastalıkları ve nedenleri hakkında bilgi verdi.
Sağlıklı tırnakların parlak yüzeyli, pürüzsüz ve dış etkenlere karşı dayanıklı olduğunu belirterek açıklamasına başlayan Cildiye Uzmanı Dr. Turgay Bereket, normal koşullarda el tırnaklarının ayda ortalama 3,5 mm, ayak tırnaklarının ise 1,6 mm uzadığını kaydetti. Bu nedenle tırnaklarda görülen bir bozukluğun tedavisi ve düzelmesinin uzun zaman aldığını ifade eden Bereket, gebelik dışında kadınların tırnaklarının erkeklerden daha yavaş uzadığını kaydetti.

Bu hastalıkları hafife almayın
Beslenme, geçirilen hastalıklar ve oluşan travmalarında da tırnakların uzamasında etkili olduğunun altını çizen Dr. Bereket en sık karşılaşılan tırnak hastalıklarını ise şu şekilde aktardı:
“Tırnak mantarı: En sık karşılaştığımız tırnak hastalıklarındandır. Nemli ve sıcak ortamlarda ayakların devamlı kapalı kalması ve terleme tırnak mantarlarının oluşması için birer risk faktörüdür. Tırnaklarda renk ve şekil bozukluğu, kalınlaşma ve tırnaklarda ufalanma ile karekterizedir. Tırnak mantarlarının tedavisi uzun sürer. Tırnağa sürülen cilalar ve ağızdan alınan ilaçlarla tedavi edilebilir. Tedavi 34 ay kadar sürer. Son yıllarda tırnak mantarı tedavisinde lazer tedavisi de uygulanmaktadır.
Liken planus: Bir deri hastalığıdır. Cilt tutulumunun yanında sadece tırnaklarda çizgilenme, renk değişikliği ve kalınlaşma şeklinde de görülebilir.
Sedef hastalığı: Sadece tırnağı da tutabilir. Toplu iğne başı büyüklüğünde çukurluklar, kalınlaşma, sarı renk görünüm ve tırnak içinin boşalması şeklinde görülebilir.
Melanom: Tırnakta koyu leke şeklinde görülür. Melanomda erken tanı çok önem kazanır.
Tırnak batması: Tırnakların yan kenarları kıvrılarak cildin içine girer. Yanlış tırnak kesimi, dar ve sivri ayakkabı giymek yanlış pedikür uygulamaları hastalığın nedenleri arasındadır. Bazen hastanın günlük yaşamını etkileyebilir. Tırnaklar çok dipten olmayacak şekilde düz kesilmeli, enfeksiyon varsa tedavi edilmeli, gerekirse cerrahi işlem uygulanmalıdır.
Dolama (paronişi): Sık görülen tırnak hastalıklarındandır. Tırnak etrafındaki dokuda kızarıklık lokal hararet şişlik ve ağrı oluşabilmektedir. Zamanla burada iltihaplanma da gelişebilir. Akut dolama bakteriyel olabileceği gibi uzun süreli dolama sedef hastalığı egzama ve candida türü mantarlar neticesinde de gelişebilir.
Bakteriyel hastalıklar: Tırnak çevresinde oluşan bakteriyel enfeksiyonlar tırnaklarda renk ve şekil bozukluğuna neden olabilir.
Tırnaklarda kırılma: Boyuna çizgilenme, zor uzama, kolayca kırılma çatlama ve dökülmeler tırnak uçlarında soyulma ve ayrılma şeklinde görülür. Bu duruma yaşlanma, su ve kimyasallarla uzun süreli temas, aseton kullanım tırnak mantar enfeksiyonları, bazı romatizmal hastalıklar, soğuk ve sıcakta uzun süre kalmak neden olabilir.”

Sağlıklı tırnaklar için öneriler
Bunların dışında tırnakların bombeleşmesinin kalp ve akciğer hastalıklarının belirtisi olabildiğini ifade eden Dr. Bereket, demir eksikliği anemisinde tırnaklarda incelme, düzleşme ve kenarlarının kalkması görülebildiğini belirtti. Nadir de olsa genetik hastalıklarda da tırnak bozuklukları görülebildiğini söyleyen Bereket, son olarak tırnakların koruma ve bakımı için şu önerilerde bulundu:
“Uzun süreli su sabun ve deterjan kullanımında muhakkak eldiven takılmalı. Her yıkamadan sonra ellerin yanında tırnaklar da kurulanmalı. Tırnak altında biriken kirler yumuşak fırça ve sabunlu su ile temizlenmeli. Sıkı, sert ve dar ayakkabılardan kaçınılmalı. Takma tırnaklar çok yapıştırılmamalı ve uzun süre kalmamalı. Daha az hasar yapmaları nedeni ile yağlı cila sökücüler kullanılmalı. Tırnak bakımı için uygun nemlendiriciler kullanmalı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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