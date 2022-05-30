Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı

Eskişehir’de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kentte aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda yakalanan; ‘Kasten öldürme’ suçundan 18 yıl 10 ay hapis cezası bulunan A.R.A., ‘hırsızlık’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ö., 1072 sayılı rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanununa muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası bulunan G.E. ve ‘tehdit’ suçundan 5 ay hapis cezası bulunan R.C. adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanan 4 şahıs, kentteki cezaevlerine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.