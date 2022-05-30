Eskişehir’de fuhuştan 8 kişiye para cezası

Eskişehir’de fuhuş yaptıkları tespit edilen 8 kişiye 11 bin 106 TL idari para cezası uygulanırken, yabancı uyruklu 1 kişinin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 2129 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde fuhuş yaptıkları tespit edilen 8 kişiye 11 bin 106 TL idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklu bir kişinin ise sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. Fuhşa konu adresler de ekipler tarafından mühürlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.