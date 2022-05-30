Üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan şahsa adli işlem

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Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan denetimlerde üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 12 fişek bulunan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulamada Tepebaşı ilçesinde durumundan şüphelenilen bir şahıs durdurularak üzerinde arama yapıldı. M.M. isimli şahsın üzerinde 1 ruhsatsız tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

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