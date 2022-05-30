‘Yoga’ krizi bitti, gözler belediyenin parklarındaki yasaklara çevrildi Türk Dünyası Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı: “Eğer illa bir yasak uygulaması görmek isteyenler varsa onlara adresi söylüyorum” "Yanlış bilgilendirmeler bir hayra da vesile, artık Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı parklarda da vatandaşlar yoga yapabilecek"

AK Parti Eskişehir Milletvekili, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Türkiye gündemine taşınan Dedekorkut Parkı ve yoga yasağı konusu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yanlış bilgilendirmeler bir hayra da vesile oldu. Şimdi Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı parklarda da vatandaşlar yoga yapabilecek " dedi.

Eskişehir Dede Korkut Parkı’nda yoga yapanlar ile bir personel arasında yaşanan ve sosyal medyada yoğun şekilde gündeme gelen olay hakkında Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti son noktayı koydu. Heyet adına konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı, parkta yoga yapmanın yasak olmadığını ve bu güne kadar olduğu gibi herkesin özgürce yoga yapabileceğini söyledi. Yanlış anlaşılan bir konuşmanın üzerine yasak olduğuna dair bir senaryonun oluşturulduğunu belirten Avcı, olayın ardından kentte bulunan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kent Park ile Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı’nda de artık yasakların kaldırılacağını belirtti.



“Burada bir yasak olduğuna dair bir senaryo oluşturulmak istenmiş”

Yoga yapan vatandaşlar ile personel arasında yaşanan olayda senaryo oluşturma çabası bulunduğunu belirten Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı, “CİMER’e vatandaş bir şey yazmış. Bu şikâyet dilekçesini CİMER ilgili kurum olarak valiliğe göndermiş. Valilikte bize göndermiş. Biz de oraya bir cevap yazmışız. Bizim için bir sorun yok cevabı vermişiz. Ne valiliğin bir yasaklama talebi veya kararı var. Ne Türk Dünyası Vakfı’nın bir kararı var. Ne burada ki çalışan arkadaşlarımızın böyle bir beyanı var. Sadece o gün burada çalışan bir arkadaşımız ‘Burada Cimer’e şikayet var’ diye söylediği için kendisine herhalde yanlış anlamış. Bu konuşma görüntülenmiş. Belli ki bir ön hazırı ile gelinmiş. Burada bir yasak olduğuna dair bir senaryo oluşturulmak istenmiş. Bu senaryonun gereği olarak çekim yapılmış. Ama şimdi Türk Dünyası Vakfı Heyeti Başkanı olarak size diyorum ki, çimlere basmakta yasak değil. Yoga yapmakta yasak değil. Yürümekte yasak değil. Koşmakta yasak değil. Doğum günü kutlamaları yapmakta yasak değil. Başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinlemekte yasak değil. Eskişehir Gençlik Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği bütün faaliyetler vatandaşlarımıza açık. Bunun dışında etkinlik düzenlemek isteyen organizasyon yapmak isteyen kuruluşlar, ister kamu kuruluşu olsun isterse sivil toplum kuruluşu olsun veya ticari kuruluşlar bir şey yapmak isterse bizi bilgilendirmek zorundalar. Çünkü o gün ki faaliyetlerle bir çakışma olmasın. Başka kurumların faaliyetleri ile çakışma olmasın. Aynı yerde insanlar piknik mi? Yapacağız yoga mı? Yapacağız tartışmalarına girmek zorunda kalmasınlar diye bizi bilgilendirsinler. Bunlara uygun yerleri gösteririz” dedi.



“Eğer illa bir yasak uygulaması görmek isteyenler varsa onlara adresi söylüyorum”

Dede Korkut Parkı’nda yoga ve diğer etkinliklerin yasak olmadığını, aksine çevrede Büyükşehir Belediyesi’ne ait parklarda yasaklamaların olduğunu belirten Avcı, “Yoga yapmak isteyen insanlar neden Dede Korkut Parkı’nı tercih ediyor? Çünkü Eskişehir’de Dede Korkut Parkı dışında bu niteliklere sahip yoga yapabilecekleri başka bir alan yok. Başka yerlerde yasak. Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Parkı’nda ve Bilim Sanat Merkezi’nde bulunan parkta sadece yoga yapmak değil diğer şeyler de yasak. Burada yasak olmayan bazı şeyler o parklarda yasak. Eğer illa bir yasak uygulaması görmek isteyenler varsa onlara adresi söylüyorum. Kabuklu yemiş yemek yasak, bisikletle girmek yasak, evcil hayvan gezdirmek yasak. Bizim Millet Bahçesi’nde de, Dede Korkut Parkı’nda da evcil hayvan gezdirmek, piknik yapmak, kabuklu yemiş yemek, bisiklete binmek yasak değil. Kent Park’ta ve Bilim Sanat Parkı’nda çim üzerine örtü sermek yasak. Bu özellikle yogayla ilgilenen arkadaşlar için önemli bir yasak. Yoga yapanların kullandığı mat zorunlu olduğu için bu parklarda o yaygıları sermeleri yasak. Bu güne kadar yasaktı. Yarın değişecek diye ümit ediyorum. Bütün bu dedikodu ve dezenformasyonun bir faydası da oldu. Büyükşehir Belediyesi, 6 Haziran’dan itibaren parklarda sportif faaliyetler başlatıyormuş. Her halde oralarda da yaygı yayılmasına, yani yoga yapanların mat yaymalarına izin verilecek. O yasak, bu parkın değil o parkların yasağıydı” ifadelerini kullandı.



“Yanlış bilgilendirmeler bir hayra da vesile oldu”

Yaşanan olayın ardından Büyükşehir Belediyesi’ne ait parklarda spor faaliyetlerinin yapılmaya başlandığını ve yasakların kaldırıldığını söyleyen Prof. Dr. Nabi Avcı, şu ifadeleri kullandı:

“Yanlış bilgilendirmeler bir hayra da vesile oldu. Şimdi diğer parklarda da Büyükşehir Belediyesine bağlı parklarda da vatandaşlar yoga yapabilecek. Yaygılarını çimenlerin üzerine yayabilecekler. Kamp sandalyeleri ile oturmalarına müsaade edilecek. Piknik yapmalarına müsaade edilecek. Edilmez ise yine buraya bekleriz. Evcil hayvanlarını gezdirebilirler. Bununla ilgili kurallar hem burada hem millet bahçesinde var. Dolayısıyla Eskişehirliler rahat olsun böyle bir yasak burada söz konusu değil. Yasağı arıyorsanız başka yere bakacaksınız.”

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