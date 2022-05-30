Türk Dünyası Vakfı Başkanı Avcı: Yasak yok, çimlere basmak ve yoga yapmak serbest



Engin ÖZMENCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, kadınların yoga yapmasına izin verilmeyen Dede Korkut Parkı için valiliğin ve vakfın herhangi bir yasaklama kararı olmadığını belirterek, "Sadece o gün burada çalışan bir arkadaşımız, `burada CİMER´e şikayet var´ diye kendisine söylendiği için o herhalde yanlış anlamış. Çimlere basmanın yasak gibi bir yasak yok. Yanlış bir bilgilendirme" dedi.

Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı, beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte yoga yapılmasının ve çimlere basılmasının yasak olduğu öne sürülen Dede Korkut Parkı´nda açıklamalarda bulundu. Parkın vakıf sorumluluğunda olduğunu ifade eden Avcı, "Burası gerçekten özgür parkı. Burada fiziki mekan sınırlaması da yok. Ulaşım, erişim bakımdan da sınırlama yok. Ayrıca etkinlikler bakımından da herhangi bir sınırlama yok. Dolayısıyla herkes istediği gibi, istediği zaman spor yapabilir, dinlenebilir. Başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinleyebilir, yoga yapabilir, doğum günü partisi yapabilir. Her türlü etkinlik burada serbesttir. Burada herhangi bir yasak bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmayacak. Sosyal medyada özellikle `Eskişehir´de yoga yasaklandı´ türünde başlatılan birazda doğrusu sistematik dezenformasyon kampanyası olduğu izlenimini uyandıran dezenformasyona itibar edilmemesi için bu basın açıklamasını yapıyoruz" dedi.

`ÇİMLERE BASMAK DA YOGA DA YASAK DEĞİL´

Sosyal medyada gündem olan yoga yapmak isteyen kadınların sorulması üzerine herhangi bir yasaklama olmadığını anlatan Avcı, CİMER´e yapılan şikayetle ilgili de şunları söyledi:

"CİMER´e bir vatandaş şikayet dilekçesi yazmış. O şikayet dilekçesini CİMER de ilgili kurum olarak Eskişehir Valiliği´ne göndermiş. Valilikte bize göndermiş, biz de oraya `bir sorun yok´ diye cevap yazmışız. CİMER´in yazısına cevap `biz burada gerekli tedbirleri alıyoruz. Bizim açımızdan bir sorun yok´ mealinde bir cevabımız var. Ne valiliğin bir yasaklama talebi veya kararı var. Ne Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti'nin böyle bir kararı var. Ne buradaki çalışan arkadaşlarımızın böyle bir beyanı var. Sadece o gün burada çalışan bir arkadaşımız, `burada CİMER´e şikayet var´ diye kendisine söylendiği için o herhalde yanlış anlamış. Çimlere basmak gibi bir yasak yok. Yanlış bir bilgilendirme. Ama o konuşma görüntülenmiş, belli ki bir ön hazırlıkla gelinmiş. Burada bir yasak olduğuna dair bir senaryo oluşturulmak istenmiş. Bu senaryonun gereği olarak bir çekim yapılmış. Ama şimdi Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı olarak diyorum ki çimlere basmak da yasak değil, yoga yapmak da yasak değil. Yürümek, koşmak, doğum günü kutlamaları yapmak, başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde müzik dinlemek de yasak değil."

`BİZDE DEĞİL, BELEDİYE PARKINDA YASAK´

Eskişehir´de kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine ve ticareti faaliyet sağlayan tüzel kişilikli firmalara organizasyon ve etkinlikler için önceden onay verdiklerini ifade eden Avcı, kendi partisinden örnek vererek kadın kollarının bir etkinlik istediğine de siyasi olduğu gerekçesiyle olumsuz geri dönüş yaptıklarını söyledi. Dede Korkut Parkı´nda olmayan bir çok yasağın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi´ne ait parklarda mevcut olduğunu ifade eden Avcı, "Eskişehir´de Dede Korkut Parkı dışında bu niteliklere sahip yoga yapabilecekleri başka bir alan yok. Başka yerlerde yasak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi´nin Kent Parkı´nda ve Bilim Sanat Merkezi´nde bulunan parkta sadece yoga yapmak değil diğer şeyler de yasak. Burada yasak olmayan bazı şeyler o parklarda yasak. Eğer illa bir yasak uygulaması görmek isteyenler varsa onlara adresi söylüyorum. Kabuklu yemiş yemek yasak, bisikletle girmek yasak, evcil hayvan gezdirmek yasak. Bizim Millet Bahçesi´nde de, Dede Korkut Parkı´nda da evcil hayvan gezdirmek, piknik yapmak, kabuklu yemiş yemek, bisiklete binmek yasak değil. Kent Park´ta ve Bilim Sanat Parkı´nda çim üzerine örtü sermek yasak. Bu özellikle yogayla ilgilenen arkadaşlar için önemli bir yasak. Yoga yapanların kullandığı mat zorunlu olduğu için bu parklarda o yaygıları sermeleri yasak. Bu güne kadar yasaktı. Yarın değişecek diye ümit ediyorum" diye konuştu.

Avcı, basın toplantısının ardından beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte parkta dolaştı. Ağaç altında oturan kadınların yanında giden Avcı, sohbet ederek birlikte fotoğraf çekildi.

NE OLMUŞTU?

Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi´ndeki Türk Dünyası Vakfı sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı´nda buluşan grup, pazar sabahı yoga yapmak istedi. Hazırlıklarını tamamlayan grubunun yanına gelen ve parkta görevli olduğunu ifade eden 1´i temizlik personeli 2 kişi, yere serdikleri matların (minder) çimenlere zarar verdiğini belirterek yoga yapamayacaklarını, ayrıca haklarında CİMER´e şikayet olduğunu söyledi. Yoga yapacak grup, personele tepki gösterip diyalogları da cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre devam eden tartışma grubun parktaki yeşil alandan ayrılmasıyla sona erdi. Grup üyelerinin yaşananları sosyal medyada paylaşması üzerine, parkta yoga yapmanın yasak olduğu belirtilerek çok sayıda paylaşım yapıldı. Türk Dünyası Vakfı ise sosyal medya hesabından park içerisindeki toplu etkinliklerde önceden izin alınması gerektiğini açıklamıştı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU

2022-05-30 18:47:49



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