AKUT Öğrenci Topluluğu dönemin son etkinliğini tamamladı

Anadolu Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu, “Temel İlkyardım Eğitimi” ile dönemin son etkinliğini gerçekleştirdi.

Düzenlenen eğitim hakkında konuşan Anadolu Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Andaç, güz ve bahar dönemlerinde yapılan etkinliklerden de bahsederek, “Deprem, yangın ve sel seminerleri, sokak hayvanlarına mama dağıtımı, kök hücre bağışı, temel kampçılık eğitimi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde çiçek dağıtımı, oryantasyon semineri, köy okulundaki çocuklara çanta ve temel kırtasiye malzemesi dağıtımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocuklara el baskısı, yüz boyama ve balon dağıtımı, 18 Mart Çanakkale Zaferi çerçevesinde Çanakkale ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir gezileri gibi etkinlikler yaptık. En son ise ‘İlkyardım ve Bilinç Hayat Kurtarır!’ diyerek herkesin temel düzeyde ilkyardım eğitimi almasını vurgulayarak dönemi sonlandırdık" dedi.

AKUT Öğrenci Topluluğuna temel ilkyardım eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Kuş verdi.

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