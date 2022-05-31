AKUT Öğrenci Topluluğu dönemin son etkinliğini tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AKUT Öğrenci Topluluğu dönemin son etkinliğini tamamladı

İHA

AKUT Öğrenci Topluluğu dönemin son etkinliğini tamamladı

Anadolu Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu, “Temel İlkyardım Eğitimi” ile dönemin son etkinliğini gerçekleştirdi.
Düzenlenen eğitim hakkında konuşan Anadolu Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Yağmur Andaç, güz ve bahar dönemlerinde yapılan etkinliklerden de bahsederek, “Deprem, yangın ve sel seminerleri, sokak hayvanlarına mama dağıtımı, kök hücre bağışı, temel kampçılık eğitimi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde çiçek dağıtımı, oryantasyon semineri, köy okulundaki çocuklara çanta ve temel kırtasiye malzemesi dağıtımı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde çocuklara el baskısı, yüz boyama ve balon dağıtımı, 18 Mart Çanakkale Zaferi çerçevesinde Çanakkale ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir gezileri gibi etkinlikler yaptık. En son ise ‘İlkyardım ve Bilinç Hayat Kurtarır!’ diyerek herkesin temel düzeyde ilkyardım eğitimi almasını vurgulayarak dönemi sonlandırdık" dedi.
AKUT Öğrenci Topluluğuna temel ilkyardım eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Kuş verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hırsızlar çaldı, mahalleli kendi imkanlarıyla yeniden taktı Karacaşehir Mahalle Muhtarı Murat Çelik: “O insanların gideceği yer de burası” “Kimin aklına gelir, mezarlık kapıları çalınacak”
YEREL HABERLER Hırsızlar çaldı, mahalleli kendi imkanlarıyla yeniden ...
Türk Dünyası Vakfı Başkanı Avcı: Yasak yok, çimlere basmak ve yoga yapmak serbest (2)
YEREL HABERLER Türk Dünyası Vakfı Başkanı Avcı: Yasak yok, çimlere ...
Eskişehir´de kaçak hap ve sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir´de kaçak hap ve sigara ele geçirildi
Türk Dünyası Vakfı Başkanı Avcı: Yasak yok, çimlere basmak ve yoga yapmak serbest
YEREL HABERLER Türk Dünyası Vakfı Başkanı Avcı: Yasak yok, çimlere ...
‘Yoga’ krizi bitti, gözler belediyenin parklarındaki yasaklara çevrildi Türk Dünyası Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nabi Avcı: “Eğer illa bir yasak uygulaması görmek isteyenler varsa onlara adresi söylüyorum” "Yanlış bilgilendirmeler bir hayra da vesile, artık Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı parklarda da vatandaşlar yoga yapabilecek"
YEREL HABERLER ‘Yoga’ krizi bitti, gözler belediyenin parklarındaki ...
5 şüphelinin yakalandığı kaçakçılık operasyonunda binlerce kaçak malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER 5 şüphelinin yakalandığı kaçakçılık operasyonunda ...
Üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan şahsa adli işlem
YEREL HABERLER Üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan şahsa adli işlem
Eskişehir’de fuhuştan 8 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Eskişehir’de fuhuştan 8 kişiye para cezası
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı
DAK eğitim ve tatbikatlara hız kesmeden devam ediyor
YEREL HABERLER DAK eğitim ve tatbikatlara hız kesmeden devam ediyor
ESOGÜ Hastanesi'nde MS hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER ESOGÜ Hastanesi'nde MS hastalığı hakkında ...
Eskişehir OSB Yer Seçim Toplantısı gerçekleştirildi Başkan Küpeli, "Eskişehir OSB'yi yeni büyük yatırımlara hazırlıyoruz"
YEREL HABERLER Eskişehir OSB Yer Seçim Toplantısı ...
Gençler çadır kampında bir araya geldi
YEREL HABERLER Gençler çadır kampında bir araya geldi
İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi ESO Üyesi firmalar ile başladı
YEREL HABERLER İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi ESO Üyesi ...
Mezarlık kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Mezarlık kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı
4. Çocuk Satranç Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER 4. Çocuk Satranç Turnuvası sona erdi
Sağlıklı tırnaklar için öneriler
YEREL HABERLER Sağlıklı tırnaklar için öneriler
Eskişehir’de Türk Halk Müziği Korosu tarafından ‘Bahar Konseri’ düzenlendi
YEREL HABERLER Eskişehir’de Türk Halk Müziği Korosu tarafından ...
“Sivrihisar Kilimi" ve "Sivrihisar Arabaşı” tescillendi
YEREL HABERLER “Sivrihisar Kilimi" ve "Sivrihisar Arabaşı” ...
Eskişehir Fatih Fen Lisesi proje yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldular
YEREL HABERLER Eskişehir Fatih Fen Lisesi proje yarışmasında Türkiye ...
Seyitgazi’de 250 kişi yağmur duası için buluştu
YEREL HABERLER Seyitgazi’de 250 kişi yağmur duası için buluştu
Turla gelen misafirlere Urfa kültürünü yaşatıyorlar
YEREL HABERLER Turla gelen misafirlere Urfa kültürünü yaşatıyorlar
Mezarlık kapılarını çalan şüpheliler tutuklandı
YEREL HABERLER Mezarlık kapılarını çalan şüpheliler tutuklandı
Millî dağ bisikletçisi Kızılcahamam’da altın madalya kazandı
YEREL HABERLER Millî dağ bisikletçisi Kızılcahamam’da altın madalya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.