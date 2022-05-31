Ordudonatım Okulu 1984 mezunları Eskişehir'e hayran kaldı

Eskişehir'i gezen Ordudonatım Okulu 1984 mezunları, kentin çevre ve tarihi güzelliğine hayran kaldılar.
Balıkesir Ordudonatım Okulu mezunu 34’üncü dönem astsubaylar bir araya gelip Eskişehir’e gezmeye geldiler. Ülkenin birçok yerinden gelen astsubaylar; Eskişehir’in tarihi yerlerini ve doğa güzelliklerini gezerek Eskişehir’e hayran kaldılar ve beğendiler. 100 kişilik bir grubun katılımıyla gerçekleşen Eskişehir gezi programı 2 gün sürdü. İlk gün Eskişehir şehir merkezi gezilip, yöresel tatlar, yat ve gondol turları düzenlendi. Akşam ise gala yemeğinde birlikte oldular. Ertesi gün ise: Balmumu Müzesi ve Odunpazarı bölgesi, Kent Park ve Sazova Bilim Kültür Parkı gezildi. Misafirler Eskişehir'e hayran kaldılar ve kendilerini bir Avrupa kentinde gezdiklerini hissettiler. Gezinin organizasyonunu; Eskişehir ve Sivrihisar sevdalısı Ordudonatım Okulu 1984 mezunu Eskişehirli Necmi Günay ve eşi yaptı. Gezi sonrası; Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirler birlikte yolcu edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.