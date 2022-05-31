Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakkı Alper Maral, “Müzikoloji, kompozisyon, icra ve çalgı yapım ortak bir noktada birleşiyor ve ortaya müzik çıkıyor” dedi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çalgı Yapım Bölümü tarafından “Eski Çalgılar İçin Yeni Müzik” semineri düzenlendi. Devlet Konservatuvarı Koral Çalgan Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakkı Alper Maral konuşmacı olarak yer aldı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Onur Dülger ve Doç. Kaya Kılıç ile öğretim üyeleri Doç. Hale Basmacıoğlu, Doç. Ahmet Burak Basmacıoğlu ve Doç. Şenol Aydın’ın da katıldığı etkinliğe çok sayıda öğrenci ilgi gösterdi.



“Eski çağların enstrümanlarının ortaya çıkışında bir tını arayışı olduğunu da bilmemiz gerekiyor "

Seminerde eski çağ enstrümanlarının tarihine değinen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakkı Alper Maral, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler müzik diye çok farklı enstrümanlar, parçalar dinliyoruz aslında. Müzikoloji, kompozisyon, icra ve çalgı yapım ortak bir noktada birleşiyor ve ortaya müzik çıkıyor. Bunlardan herhangi biri eksik olduğunda müziğin tamamlanması da mümkün olmuyor. Eski çağların enstrümanlarının ortaya çıkışında bir tını arayışı olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Çalgı yapımıyla ise yeni bir evren tahayyülünden bahsediyoruz. Burada bir öğrencimizin çalgı üretmesi bir paradigma değişimi ve dönüşümünü tetikliyor çünkü arkasından o çalgıyı çalmak için talip olacak cesur bir müzisyen yetişiyor.”

Prof. Dr. Hakkı Alper Maral tarafından seminer sonrasında verilen dinleti, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

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