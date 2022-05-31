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Muharrem İnce: Muhalefetin RTÜK ve HSK'dan şikayet etme hakkı yok

DHA

Muharrem İnce: Muhalefetin RTÜK ve HSK'dan şikayet etme hakkı yok


Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, RTÜK'ün bazı televizyon kanallarına verdiği para cezalarının yanı sıra CHP'nin bu konudaki politikalarını da eleştirerek, "Hem RTÜK'ü eleştireceksin hem RTÜK'e üye vereceksin. 'Bu düzen, doğru bir düzen değil' deyip boykot edeceksin, üye vermeyeceksin. Ne RTÜK'ten ne HSK'dan bu muhalefetin şikayet etme hakkı yoktur" dedi.
Muharrem İnce, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Eskişehir'e geldi. Kent girişinde partililerce karşılanan İnce, düğün salonu bahçesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bazı televizyon kanallarına verdiği para cezalarını ve CHP'nin bu konudaki politikalarını eleştiren İnce, "Bu iktidar, bu muhalefetten, bu muhalefette bu iktidardan çok memnun. Sayın Kılıçdaroğlu, madem RTÜK'ten o kadar şikayetçisin, danışmanlarını niye RTÜK üyesi yaptın; reddetseydin bu düzeni? 'Kendi danışmanlarını yüksek maaş alıyorlar' diye RTÜK üyesi yapıyorsun. 2 kişi, orada partin adına üye. Hem RTÜK'ü eleştireceksin hem RTÜK'e üye vereceksin. 'Bu düzen, doğru bir düzen değil' deyip boykot edeceksin, üye vermeyeceksin. Yargıdan şikayet etmeye hakkınız var mı sizin ya? Bu muhalefete sesleniyorum. 13 HSK üyesi var. Ya siz bir üyelik almak için 7 üyeye oy verdiniz. Bu düzenin ortağısınız. Ne diye şimdi HSK'dan şikayet ediyorsunuz? Hemşehrini HSK üyesi yapmak için bir üyelik kapmak için bir elma şekerine razı olmuşsun. Seni elma şekeriyle kandırmışlar. Bir üye için 7 üyeye oy vermişsin. Şimdi konuşuyorsunuz. Ne RTÜK'ten ne HSK'den bu muhalefetin şikayet etme hakkı yoktur. Arkadaşlar bizi saf mı zannediyorlar, bu milleti acaba? Ya siz o 7 üyeye oy vermediniz mi? Bir üye almak için. Hemşehrini HSK üyesi yapmak için 7 üyeye oy verdiniz, şimdi şikayet ediyorsunuz. Milletin karşısına çıkıp deseydiniz ya bize verilen bir üyeliği tanımıyoruz. Bu yargı düzeni, düzen değildir. Ben de hemşehrini HYK üyesi yapmıyorum. 13´ünü de de alın. Ne olacak yani? Bir tanesini alsan ne olur, almasan ne olur? Ne RTÜK'ten ne HSK'dan bu muhalefetin şikayet etme hakkı yoktur" diye konuştu.
'TÜRKİYE'DE KAFASI KARIŞIK İKTİDAR VAR'
Türk Dünyası Vakfı sorumluluğundaki Dede Korkut Parkı'nda kadınların yoga yapmasına izin verilmediği iddiasıyla ilgili konuşan Muharrem İnce, Eskişehir'in Türkiye'nin en modern, en çağdaş kentlerinden olduğunu söyledi. Bu konudaki yasağın kabul edilmez olduğunu vurgulayan İnce, "Eskişehir, yüz akı kentlerimizden biri. Buranın konser yasakları, festival yasakları ile ilkel işlerle anılmasını istemiyoruz. Türkiye'de kafası karışık bir iktidar var. Dün otobüslerde bile maske yasağını kaldırıyor. Pandemi bitmiş demek ki ama müzik yasağı devam ediyor. Kadınların kıyafetiyle uğraşmak, ahlak bekçiliği yapmak, konser ertelemek, festival ertelemek Orta Çağ işidir. Valiye sesleniyorum; Eskişehirliler modern, çağdaş insanlardır. Sen buraya gelmiş bir memursun. Eskişehir böyle hatırlanmaz ama sen ilkel bir adam olarak hatırlanırsın. 'Bu yanlışlarınızdan bir an önce vazgeçin' diyorum. Bugün kadınların kıyafetini konuşursak konserleri konuşursak unutmayın, yarın çalışan kadınları konuşuruz. Kadınlar çalışsın mı, çalışmasın mı; meselesine kadar gider bu iş" dedi. 
'BU MİSAFİRLİK FAZLA UZADI'
Memleket Partisi'nin iktidara gelmesi halinde sığınmacıları ülkelerine geri göndereceklerini kaydeden İnce, "Bizim iktidarımızda söylüyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Bir, uluslararası güçleri devreye sokacağız. Birleşmiş Milletler gibi. Esad'la masaya oturacağız. Şam'a büyükelçi atayacağız. Esad'dan güvence alacağız. Diyeceğiz ki 'Bak, sen af çıkarıyorsun ama insanlar geri dönmüyor'. Niye? Sana güvenmiyorlar. Sen şimdi bize uluslararası arenada bir güvence ver. Bu güvenceyi alacağız ve geri göndereceğiz. Bu kadar. Bu misafirlik fazla uzamıştır. Biz geri göndereceğiz. Nokta" diye konuştu. 
Son yaptırdıkları anket sonuçlarına göre, Memleket Partisi'nin barajı geçtiğini söyleyen Muharrem İnce, bu konuda sıkıntı yaşamayacaklarını dile getirerek, "Anket yaptırdık, barajı da geçiyoruz. Baraj sorunumuz yok. O konuyla ilgili sıkıntımız yok. Memleket Partisi olarak yüzde 7'yi geçiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2022-05-31 15:22:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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