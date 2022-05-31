ESKAFDER “Bir Kafkasya Hikayesi” gösterisine hazırlanıyor

Eskişehir Kuzey Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları Topluluğu (ESKAFDER), “Bir Kafkasya Hikayesi” adını verdikleri projenin başlangıç gösterisini sergilemeye hazırlanıyor.

Kafkasya’da yaşayan Çerkes halkının sözlü geleneği içerisindeki Nart Destanları’ndan yola çıkılarak derlenen “Bir Kafkas Hikayesi Başlangıç” gösterisi, 4 Haziran Cumartesi günü saat 20:30’da Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde (AKM) seyircilerle buluşacak. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan dernek başkanı Cihan Ertok; ESKAFDER’in, gösteriye pandemi öncesinden bu yana hazırlandıklarını ve pandemi şartlarının müsaade etmesiyle birlikte projenin nihayet seyircilerle buluşacağından bahsetti.



“İçerisinde dans, müzikal ve tiyatral ögeleri barındırıyor”

İçerisinde dans, müzikal ve tiyatral ögeleri barındıran gösterinin alışılandan farklı olacağını ifade eden Ertok aynı zamanda tüm sanat severlere hitap edecek şekilde hazırlandığını dile getirdi. Tüm Eskişehirlileri 4 Haziran’da AKM’ye beklediklerini aktaran Başkan Cihan Ertok, “Etkinliğin biletlerine, ESKAFDER’in sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilet noktalarından ve dernek binasından ulaşılabiliyor” dedi.

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