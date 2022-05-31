Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nin tarihi belli oldu

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Tarihi dokusuyla birlikte dünyanın merkezi olarak bilinen Sivrihisar’da, 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali için geri sayım başladı. Sivrihisar Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen, ancak pandemi dolayısıyla 2 yıl ara verilen festival, Gönül Dağı eteklerinde farklı medeniyetlerin buluşmasıyla gerçekleştirilecek. 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerin de yapılacağı Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nde; sergiler, yarışmalar, yöreye özgü lezzetlerin yer aldığı stantlar, el sanatları, workshoplar, alan etkinlikleri, çeşitli gösteriler ve sürprizler yer alacak.

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