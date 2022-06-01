Eskişehir Anadolu Bacıları ‘Kahraman Türk Kadınları’ temalı 'Defile Programı’nı sahneledi

Eskişehir Anadolu Bacıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın daveti üzerine Eskişehir’den Ankara’ya giderek ‘Kahraman Türk Kadınları’ temalı 'Defile Programı’nı sahneledi. Genel Sanat yönetmenliğini Hafize Erdoğan’ın yaptığı programda; duygulu anlar yaşandı. İzleyenlerin özellikle gençlerden oluşması ve coşkuları programa ayrı bir renk kattı.

Eskişehir Anadolu Bacıları Yönetmeni Hafize Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın daveti üzerine; Başkent Kültür Yolu Eskişehir Anadolu Bacıları olarak katıldık. ‘Kahraman Türk Kadınları’ temalı 'Defile Programı’mızı sahneledik. Bir topluluğun dili adetleri, gelenekleri ev içindeki yaşam alışkanlıkları, üretim davranışları esasen kadınlar tarafından kuşaktan kuşağa aktarıldığını düşünmekteyiz. ‘Kültürün asıl sürdürücüsü kadınlardır’ diyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendi geçmişini, özelliklerini bilmeyen bir insanın vatanına ve milletine yararlı olamayacağı inancıyla gösterilerimizi hazırlıyoruz. Ankara da kültür ile dolu 2 gün geçirdik. Ankara kalesinde tarihe yolculuk yaptık. Etnografya müzesinde 19. Yüzyıl Osmanlı Sarayı Kadın Kıyafetleri Sergisi’ni gezdik. Büyük Tiyatro’da Oyunların seyirciye daha iyi aktarılabilmesi için; karakterlerin ruhunu en iyi şekilde yansıtan sanatçıların çalışmalarının yer aldığı ‘Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi’ni gezdik. Eskişehir Anadolu Bacıları olarak; bizleri ağırlayan ve kültür ile dolu bir festival düzenleyen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, ajans görevlilerine ve otel çalışanlarına çok teşekkür ederiz’’ dedi.

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