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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ortaokullar Arası Robotik Kodlama Yarışması yapıldı

İHA

Ortaokullar Arası Robotik Kodlama Yarışması yapıldı

Tügva Eskişehir İl Temsilciliğinin desteklediği Yeni Ufuklar Derneği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2.si düzenlenen Ortaokullar Arası Robotik Kodlama Yarışması 26 okul takımının katılımıyla gerçekleşti.
Program açılış konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, geçtiğimiz hafta ülke genelinde gerçekleştirilen ‘Avrupa Mesleki Beceriler Haftası’ etkinliklerine entegre niteliği taşıyan Ortaokullar Arası Robotik Kodlama Yarışmasının, S.T.E.M. eğitim modelinin ve dolayısıyla mesleki eğitimin temeli olduğunu ifade etti. Töre, “Cumhurbaşkanımızın bizlere hedef olarak ortaya koyduğu ve 25 Aralık 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in açıkladığı Mesleki Eğitim yasal düzenlemeleri sonrasında, Mesleki Eğitim öğrenci sayısının 5 ayda ülke genelinde 502 bine ulaştığını, yıl sonu itibariyle de 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerimizle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Ülkemizin eğitim alanında geleceğine katkı sağlayan TÜGVA gibi STK’ların varlığının çok önemli değer olduğunu vurgulayarak, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve takım liderleri olan öğretmenlere başarılar diliyoruz" diye konuştu.
TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl, “Eğitim sisteminde yaşanan hızlı değişimler yeni modellerin ortaya çıkması ile tüm dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu değişim ülkemizde de elhamdülillah karşılık bulmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde TÜGVA olarak ülkemizde birçok ilde hayata geçirdiğimiz projeyle, ortaokul ve lise öğrencilerini milli ve manevi değerlerimize haiz şekilde bilimi sevdirmeyi ve onların teknolojiyi kullanan konumdan geliştiren, yerli ve milli ürünler elde eden konuma taşımayı hedefliyoruz. Eskişehir’de TÜGVA Eğitim binasında kurulan atölyeyle şehrimizin tüm gençlerine Kodlama, Endüstriyel Tasarım ve Robotik Kodlama eğitimlerini ücretsiz olarak sağlıyoruz. Bütüncül bir yaklaşımla bu eğitimleri tamamlayıcı nitelikte tematik geziler düzenliyoruz. İkincisini düzenledikleri yarışmaya katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz. Bu alanda şehrimizden ulusal ve uluslararası yarışmalara katılacak takımlara ve bundan sonra da bu alanda eğitim talebi olan tüm öğrencilere desteklerimiz devam edecektir” dedi.
Yapılan yarışmada; birinci Murat Atılgan Ortaokulu, ikinci yine Murat Atılgan Ortaokulundan diğer takım, üçüncü Fahri Günay Ortaokulu oldu. Dereceye giren takımlar ödüllerini, Vali Yardımcısı Salih Altun, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve TÜGVA İl Temsilcisi Ramazan Anıl tarafından takdim edildi. Yarışmaya katılan her takıma satranç masası ve takımı, tüm öğrencilere madalya ve kitap seti; dereceye giren tüm takım öğrencilerine akıllı saat, üçüncü olan takıma mbot takımı ve üçüncülük kupası, ikinci olan takıma dron ve ikincilik kupası, birinci olan takıma 3d yazıcı ve birincilik kupası verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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