Kanlıkavak Parkı’nda ilginç polen örtüsü

Bu iller için sağanak uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’in Kanlıkavak Parkı’nda rüzgârla taşınan polenler zemini beyaz örtüyle kapladı.

Eskişehir’de rüzgârın etkisiyle taşınan polenler, kentin meşhur parklarından Kanlıkavak Parkı’ndaki kaldırımların ve çiçeklerin üzerini örttü. Görüntüsüyle adeta pamuk tarlasını andıran polen örtüsü kartpostallık manzara oluşturdu. Parkın zeminindeki beyaz örtü görenlerin dikkatini çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.