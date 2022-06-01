Bakan Çavuşoğlu Eskişehir'e geliyor

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ziyaretlerde bulunmak için yarın Eskişehir'e gelecek.

Öğlenden sonra Hızlı Tren ile Eskişehir'e gelmesi beklenen Çavuşoğlu, Eskişehir Valiliğini ve ardından Osmangazi Üniversitesine geçerek Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’ı edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 'Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması'na katılacak.

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