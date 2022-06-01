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ESTRAM işçileri eylemde bordro yaktı, sakal kesmeme kararı aldı Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş eylemi devam ediyor Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Sekreteri Mehmet Kurt; "Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zamma rağmen ESTRAM çalışanlarına yüzde 17 zam yapıldı"

İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eskişehir Tramvay Hattı (ESTRAM) çalışanları, 2022 yılının başında maaşlarına yapılan yüzde 17'lik zammı sakal uzatacaklarını belirterek ve maaş bordrosu yakarak protesto etti.

ESTRAM işçileri eylemde bordro yaktı, sakal kesmeme kararı aldı Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maaş eylemi devam ediyor Demiryol-İş Sendikası Eskişehir Şube Sekreteri Mehmet Kurt; "Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zamma rağmen ESTRAM çalışanlarına yüzde 17 zam yapıldı"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Eskişehir Tramvay Hattı (ESTRAM) çalışanları, 2022 yılının başında maaşlarına yapılan yüzde 17’lik zammı sakal uzatacaklarını belirterek ve maaş bordrosu yakarak protesto etti.
Eskişehir’de tramvay hatlarının bağlı olduğu ESTRAM çalışanları, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak eylem yaptı. Asgari ücrete yüzde 50 yapılan zamma rağmen kendilerine sadece yüzde 17 zam yapılmasını protesto eden ESTRAM çalışanları, basın açıklamasının ardından maaş bordrolarını yaktı. Bir süre belediye önünde oturma eylemi yapan ESTRAM çalışanları, maaşlarına zam yapılmadığı müddetçe eylemlerin devam edeceğini, siyah kurdele takarak mücadeleyi sürdüreceklerini, sakallarını kesmeyeceklerini ve normal çalışma saatleri dışında mesaiye kalmayacaklarını belirtti.

“Çalışanlara uygulanan yüzde 17 zam vicdani midir?”
Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zamma rağmen ESTRAM çalışanlarına yüzde 17 zam yapıldığını belirten Demiryolİş Sendikası Eskişehir Şube Sekreteri Mehmet Kurt, “Bugün ESTRAM çalışanlarımız asgari ücrete yakın bir ücretle geçinmek zorunda kalmaktadır. Ülkemizde yaşanan pahalılığın çalışanlara etkileri dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Çalışanlarımız eve ekmek götüremeyecek duruma, babalar aile bireylerine karşı büyük mahcubiyet yaşar hale gelmişlerdir. ESTRAM işçisi, asgari geçim indiriminin kaldırılmasıyla, vergi istisnası olan 638 TL kayba uğramıştır. Çalışanlar arasında eski ve yeni işçi maaşlarının farkı kalmamıştır. İşçiler arasında kıdem farkı ortadan kalkmıştır. Günümüzde elektrik, doğalgaz ve su zamları herkesçe bilinmektedir. TÜİK rakamlarında bile yıllık yüzde 70 enflasyon açıklanmakta iken gerçek enflasyonun yüzde 150'ler civarında olması göz önünde bulundurulmalıdır. Sizlere soruyoruz, buna rağmen çalışanlara uygulanan yüzde 17 zam vicdani midir? ESTRAM işçisi, ülkemizde asgari ücrete yapılan yüzde 50 zamdan sonra enflasyonun yüksek çıkmasıyla maaşa artış beklerken aksine AGİ’den dolayı maaşları düşmüştür” ifadelerini kullandı.

“Sosyal demokrat anlayışınız sözde kalmasın”
ESTRAM yetkililerine ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e yazı ile durumu iletmelerine rağmen olumlu bir sonuç alamadıklarını belirten şube sekreteri Mehmet Kurt, şu ifadelerle işçilerin tepkisini belirtti:
“Sendika olarak işçi arkadaşlarımızın haklı feryadını önce ESTRAM yetkilerine daha sonra Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yazı ile bizzat iletmiş bulunmaktayız. Ancak bu yazılarımıza karşı henüz bir olumlu karşılık alamadık. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e seslenmek istiyoruz. Sosyal demokrat bir başkan olarak ESTRAM işçisinin sesine kulak verin, gelin bu sıkıntıları beraber konuşalım ve birlikte çözüm üretelim. Bu çalışanlar sizlerin de evladı. Sosyal demokrat düşünceye sahip olan yöneticiler, işçinin emekçinin sesini duyun artık. Bu çalışanlar sizlerin vitrini sayılır, sizin aynanızdır. Onların mutluluğu sizleri de mutlu etmelidir. Onlar soğuk sıcak demeden sabahın ilk ışıklarıyla gecenin karanlığında bu şehrin halkına hizmet vermek için özveri ile gayret göstermektedirler. Bu çalışmalarının karşılığı bu ücret olamaz olmamalıdır. Gelin çalışanlarınızı ekonomik sıkıntılara ve enflasyona ezdirmeyin. Sosyal demokrat anlayışınız sözde kalmasın. Sosyal demokrat anlayış ve görüş, sorunlara ve taleplere kulak tıkamak değil çözüm üretmektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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