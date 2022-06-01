Eskişehir'de hortum kamerada (2)

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SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Eskişehir'de kısa süre etkili olan hortumun ardından aniden bastıran dolu ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine sığındı. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluşurken, yağış trafiği de etkiledi. Kentte çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENCaner AKSU

2022-06-01 20:30:59



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