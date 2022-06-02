Eskişehir Barosu tarafından gerçekleştirilen Karmakarışık Tiyatro Oyunu İzmir’de beğeni topladı.

Eskişehir Barosu Tiyatrosu tarafından prömiyeri gerçekleştirilen ‘Karmakarışık Tiyatro Oyunu; Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen 2’nci Meteopolis Tiyatro Festivali’nde sahne aldı. Yönetmenliğini Hakkı Kuş’un üstlendiği ‘Karmakarışık’ oyunu; eğlenceli hikâyesi, Torbalı’da festival izleyicisinden tam not aldı. ‘Karmakarışık’ Tiyatro Oyunu’nda yanlış anlamalar, seyirciye keyifli dakikalar yaşattı. Oyunda; ‘Küçük bir yalan sizden ne götürebilir ki; hiç hafife almayın belki de tüm ciddiyetinizi alıp, gülünç hallere sokabilir sizi. Bir kaçamak, bir yalan, bir ceset ve sürpriz yapan bir eş karmakarışık olmanın kaçınılmaz tarifidir’ konusu sahnelendi.

Tiyatro Oyunlarına gösterilen bu ilgiden mutlu ve gururlu olduklarını belirten Eskişehir Baro Tiyatrosu koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, ‘’Gönüllülük esasına dayanarak oluşturdukları tiyatro gurubunun başarısından dolayı emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim’’ dedi. Eskişehir Baro Tiyatrosu koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, ‘’Anlamlı bir Festivale davet edildiğimiz için; Festival ekibine ve gönüllülük esasına dayanarak oluşturdukları tiyatro gurubunun başarısından dolayı emek veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim’’ dedi.

Akçar, ‘’Eskişehir’in simgelerinden ‘Devrim Arabası’ figürünü, Torbalı Belediyesi Kültür Müdürü Serkan Tekin’e törenle takdim etti. Kültür Müdürü Serkan Tekin ise, ‘’Böylesine canlı bir ‘Karmakarışık Tiyatro Oyunu’nu, Torbalı halkı ile buluşturduğu için Eskişehir Barosu Tiyatrosu’na teşekkür’’ ederim’’ dedi.

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