Boccede iki madalya

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Eskişehirli sporcular Engin Ulusoy ve Zeynep Koçoğlu, Türkiye Bocce Volo Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük kazandı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce Volo Türkiye Şampiyonası 2329 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara Kahramankazan’da yapıldı. Yaklaşık 700 sporcunun katıldığı şampiyonaya Eskişehir adına katılan sporcular Engin Ulusoy, Geleneksel Çiftler disiplinin Türkiye ikincisi, Zeynep Koçoğlu Röle Miks disiplininde Türkiye üçüncüsü oldular.

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