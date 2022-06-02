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Endüstriler Serbest Bölgesi için Eskişehir Kent Bilişim Kurulu’nun görüşleri alındı Vali Yardımcısı Ağca, “Endüstriler Serbest Bölgesi şehre ciddi katkı sağlayacak”

İHA

Endüstriler Serbest Bölgesi'nin Eskişehir'de kurulmasına ilişkin Eskişehir OSB ev sahipliği ve Eskişehir Kent Bilişim Kurulu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen dördüncü toplantıda konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, "Eskişehir olarak birçok şehre göre avantajlı bir noktadayız ve kurulacak olan endüstriler serbest bölgesi şehrimize ciddi katkı sağlayacaktır" dedi.

Endüstriler Serbest Bölgesi için Eskişehir Kent Bilişim Kurulu’nun görüşleri alındı Vali Yardımcısı Ağca, “Endüstriler Serbest Bölgesi şehre ciddi katkı sağlayacak”

Endüstriler Serbest Bölgesi’nin Eskişehir’de kurulmasına ilişkin Eskişehir OSB ev sahipliği ve Eskişehir Kent Bilişim Kurulu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen dördüncü toplantıda konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, “Eskişehir olarak birçok şehre göre avantajlı bir noktadayız ve kurulacak olan endüstriler serbest bölgesi şehrimize ciddi katkı sağlayacaktır” dedi.
Animasyon, dijital oyun, reklam, yazılım geliştirme, sinemaTV ve endüstri tasarım gibi sektörleri kapsayan endüstriler Serbest Bölgesi’nin kurulmasına ilişkin Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca başkanlığında Eskişehir Kent Bilişim Kurulu temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Eskişehir OSB ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Taha Güven, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Çabuk, ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, Eskişehir Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı Arda Genç, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken ve kurul temsilciler katıldı. Toplantıda bu alanda çalışma yapan ve Eskişehir’in önemli yazılım ve teknoloji firmalarının temsilcilerinden görüşler alınarak bölgenin Eskişehir’e sağlayacağı avantajlar ve mevzuat yönünden yapılması gereken çalışmalar ele alındı.

Eskişehir olarak birçok şehre göre avantajlıyız
Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, sektör temsilcilerinin görüşlerinin kurulması planlanan Endüstriler Serbest Bölgesi’nin yol haritasını hazırlama noktasında değerli bulduklarını söyleyerek, “Serbest bölgeye gerçekten ihtiyaç var mı? Böyle bir serbest bölge Eskişehir’de olmalı mı? Olursa içerisinde hangi sektörler olmalı? Nerede olabilir? Bu konuda sizlerin görüşleri bizler için çok değerli. Ancak daha önce gerçekleştirdiğimiz toplantılar, fikrini aldığımız kişi ve kurumlar Endüstriler Serbest Bölgesi’nin şehre ciddi katkı sağlayacağı yönünde. Eskişehir altyapısı olan bir il. Öğrenci anlamında, yetişmiş eleman anlamında birçok şehre göre avantajlı olan bir noktadayız. Bu avantajlarımızı bir araya getirerek, bu işi başarabiliriz” dedi. Toplantıda Bakanlık yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelere değinen Ağca, “Bakanlık yetkililerinin Endüstriler Serbest Bölgesinin, Türkiye’ye güç katacağı, Eskişehir’in de bu anlamda çok doğru bir yer olduğu şeklinde görüşleri var. Bunlar bizim için değerli. Bu görüşleri sizlerin de fikirleriyle inşallah önümüzdeki dönemde somut girişimlere dönüştürmek niyetindeyiz” dedi.

Biz istiyoruz ki bu işleri beraber yapalım
Vali Yardımcısı Ağca konuşmasında, “Maliyet ve zaman kaybı olmaması adına biz istiyoruz ki bu işleri hep birlikte beraber yapalım. Sektör temsilerini dahil etmek istiyoruz. Sektördeki firmaları en iyi bulabilecek olan da sizlersiniz. Uluslararası endüstriler konusunda faaliyet gösteren şirketlere sizlerin vasıtasıyla ulaşmak istiyoruz. Bu çalışmaya davet etmek istiyoruz. Beraber bu işi yapacağız” ifadelerinde bulundu.

Geleceğimiz, beklentimiz ve hayallerimiz var
Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, şehrin içinde barındırdığı potansiyelin Endüstriler Serbest Bölgesi adına avantaj sağladığını söyleyerek, “Neden Endüstriler Serbest bölgesi Eskişehir’de kurulmalı? sorusuna yanıt verecek olursak Anadolu Üniversitemizin bu konuda yürüttüğü çalışmalar, ciddi miktarda mezun vermesi, genç girişimcilerin olması büyük avantaj ve bizim için artı değer. Bu konuda ciddi çalışmalar yapmamız gerekir. Geleceğimiz var, beklentimiz var ve hayallerimiz var. Kaynağı doğru kullanmalıyız. Bunun için sizlerin değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Ülke olarak sektörde yeni gelişiyoruz. Ve büyük bir potansiyelimiz var. Genç Nüfusumuz büyük avantaj. Bu avantajı dışarıya beyin göçü vermektense burada tutabilmek adına doğru bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Uluslararası firmaları da entegre etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
Daha sonra katılımcılar söz alarak kurulması planlanan Endüstriler Serbest Bölgesi’nin sağlayacağı avantajlar ve izlenmesi gereken yol haritası hakkında görüşlerini aktardılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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