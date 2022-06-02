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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Üniversitesi’nde akademik birim ziyaretleri başladı

İHA

Anadolu Üniversitesi 2021 Yılı Kalite Güvencesi Sistemi Eylem Planı çerçevesinde süreci değerlendirmek amacıyla, Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından planlanan 'Akademik Birim Ziyaretleri' başladı.

Anadolu Üniversitesi’nde akademik birim ziyaretleri başladı

Anadolu Üniversitesi 2021 Yılı Kalite Güvencesi Sistemi Eylem Planı çerçevesinde süreci değerlendirmek amacıyla, Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından planlanan ‘Akademik Birim Ziyaretleri’ başladı.
Akademik birim yöneticileri ve birim kalite komisyonu üyeleriyle yüz yüze gerçekleştirilecek geri bildirim toplantılarında, 2021 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlık sürecinde birimlerde karşılaşılan güçlükler, birimlerin iyileşmeye açık alanları ve eylem planları hakkında bilgi alınması amaçlanıyor.
Akademik birim ziyaretleri hakkında bilgi veren Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı, “Kalite Koordinatörlüğü olarak Kalite Komisyonu üyelerimizin de katılımlarıyla akademik birimlerimizi kendi dinamikleri çerçevesinde tanıma fırsatı bulacağımız ve onlarla ilk defa yüz yüze olacağımız için mutluluk duyuyoruz. Bu ziyaretlerin Üniversitemiz kalite güvencesi eylem planlarına ve birimlerimizin iyileşmeye açık alanlarına ışık tutacağına inanıyorum” dedi.

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