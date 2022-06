Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün dünyada büyük bir enflasyon var. 50 yılda görülmemiş enflasyon. Geçen ABD’deydik. Gittiğim gün akaryakıta pompada 18 cent bir günde zam geldi” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Eskişehir’deki ziyaretleri çerçevesinde ESOGÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde katıldığı Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası programının ardından, AK Parti Eskişehir Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Burada partililere hitap eden Bakan Çavuşoğlu, dünyadaki ekonomik durum ve Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlara yönelik değerlendirmede bulundu.



“Dünyada 50 yıldır görülmemiş bir enflasyon var”

Dünya genelinde 50 yıldır görülmemiş bir enflasyon olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Bugün dünyada büyük bir enflasyon var. 50 yılda görülmemiş enflasyon. Geçen ABD’deydik. Gittiğim gün akaryakıta pompada 18 cent bir günde zam geldi. Amerikalılar Amerika'daki zam nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Bir müzayede açık arttırmada fiyatlar sürekli arttıran var mı? İşte beş, on, on beş, on beş, yirmi falan. Artık böyle espriye dökmüşler artış fiyatını. Yani biz ondan mutlu olduğumuz için değil ama tüm dünyada hiç görülmemiş, 50 yıldır görülmemiş, 40 yıldır görülmemiş bir fiyat artışları var. İşte bu krizin başlangıçta, krizde, savaşta önceliğimiz insani boyutuydu, şimdi ekonomik boyutu. Herkesin yüz yüze gelmesi lazım. Şimdi bunları bahane ederek kendi içimizde de ekonomik sorunlarımızı çözmek için bahane edelim, ‘bunlar var ne yapalım’ deme lüksümüz de yok. Öyle de yapmıyoruz zaten. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her gün bu fiyat artışlarını nasıl durdurabiliriz, vatandaşlarımızı bu fiyat artışı karşısında nasıl ezdirmeyiz, çiftçimizden değişik sektörlere kadar üretimi arttırmak için neler yapabiliriz? Bunları konuşuyoruz ve bunun faydalarını da görüyoruz” dedi.



“Pençe Kilit Harekatı ile teröristleri Kuzey Irak’tan temizliyoruz”

Pençe Kilit Harekatı ile Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin temizlendiğini belirten Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Şimdi bu ekonomik mücadeleyi vermek durumundayız. Ekonomik mücadeleyle krizle uğraşıyoruz. O nedenle içeride ve dışarıda terör örgütleri var. Bunlarla mücadeleyi yavaşlatırız deme lüksümüz de yok. Pençe Kilit Harekatı’yla bize yönelik tehdit oluşturan terör örgütlerini, teröristleri, PKK teröristlerini Kuzey Irak'tan temizliyoruz Irak'ın kuzeyinde ve Irak'a da çok büyük katkı sağlıyoruz bu anlamda. Suriye'de daha önce belli bölgeleri temizledik ama son zamanlarda özellikle Rusya ve ABD’nin söz vermesine rağmen temizlemediği teröristler şimdi Suriye'deki mevcudiyetimize, Suriye'den Türkiye'ye saldırıyor. Aynı şekilde Suriye'deki sivillere saldırıyor. Dönmek isteyen Suriyelilerin dönüşünü engelliyor. Çünkü oradaki tekeli bozulur. Özellikle de Kürtlerin ölmesine izin vermiyoruz. Şimdi bize yönelik bu tehdidi bizim bertaraf etmek bizim görevimiz değil mi? Biz bırakın geçmişi son yirmi yılda da değişik krizlerle karşı karşıya kaldık. İçeride ekonomik krizler de oldu. Dünyada da ekonomik krizler oldu. Birçoğu da cumhurbaşkanının söylediği gibi teğet geçti. Şu anda dünyadaki yaşanan kriz farklı. İşte kriz ortamında bile bunu fırsata çevirmek için diğer taraftan yatırımlara devam etmemiz gerekiyor.”

