Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'ya: Anlamak yetmez, kaygılarımızı gidermeniz lazım (2)

'BİZ HER ŞEYİ ÇÖZERİZ İDDİASINDA DEĞİLİZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin il başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Bakan Çavuşoğlu, partilileri selamlayarak sohbet etti. Dünya ile dış politikada daha da güçlü olacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Bugün güçlenen Türkiye Cumhuriyeti'nden ve Türk milletinden beklentiler büyük. Bu beklentileri bizim karşılamak için samimi çaba sarf etmemiz lazım. Biz her şeyi çözeriz iddiasında değiliz. Veya herkesin istediğini biz karşılarız iddiasında da değiliz. Ama herkesten daha fazla karşıladığımız ve çözüme katkı sağladığımız bir dönemdeyiz. Dünyayla dış politikada daha da güçlü olacağız. Bayrağımız daha çok dalgalanacak. 253 temsilciliğimiz 1-2 ay içerisinde 255'e çıkacak. Daha da artıracağız" dedi.

'DÜNYADA 50 YILDA GÖRÜŞMEMİŞ ENFLASYON VAR'

RusyaUkrayna savaşının yanı sıra aralarında koronavirüsün de olduğu krizlerin dünyada görülmemiş enflasyonlara neden olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Bugün dünyada büyük bir enflasyon var. 50 yılda görülmemiş enflasyon. Geçen ABD´deydik. Gittiğim gün akaryakıta pompada 18 cent bir günde zam geldi. Amerikalılar Amerika'daki zam nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Bir müzayede açık artırmada fiyatlar sürekli artıran var mı? İşte 5, 10, 15, 20 falan. Artık böyle espriye dökmüşler artış fiyatını. Yani biz ondan mutlu olduğumuz için değil ama tüm dünyada hiç görülmemiş, 50 yıldır görülmemiş, 40 yıldır görülmemiş bir fiyat artışları var. İşte bu krizin başlangıçta, krizde, savaşta önceliğimiz insani boyutuydu, şimdi ekonomik boyutu. Bununla herkesin yüz yüze gelmesi lazım. Şimdi bunları bahane ederek kendi içimizde de ekonomik sorunlarımızı çözmek için bahane edelim, `bunlar var ne yapalım´ deme lüksümüz de yok. Öyle de yapmıyoruz zaten. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her gün bu fiyat artışlarını nasıl durdurabiliriz? Vatandaşlarımızı bu fiyat artışı karşısında nasıl ezdirmeyiz? Çiftçimizden değişik sektörlere kadar üretimi artırmak için neler yapabiliriz? Bunları konuşuyoruz ve bunun faydalarını da görüyoruz" diye konuştu.

'KRİZLERİ FIRSATA ÇEVİRMENİN ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ'

Rusya savaşından sonra Türkiye´nin özellikle lojistikte, taşımacılıkta bir merkez haline geldiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bunun için alt yapımızı güçlendirmemiz lazım. Çünkü Rusya üzerinden artık Çin de Avrupa´ya mal gönderemiyor, önümüzdeki günlerde Bakü'de Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye üçlü dışişleri ve ulaştırma bakanlığı toplantısını gerçekleştireceğiz. Kazakistan´daki ürünler de Avrupa´ya Rusya üzerinden gidemeyecek? Nereden gidecek? Tek alternatif var. Bizim üzerimizden. Lojistik merkezi olabilmek için bu alt yapımızı da güçlendirmeye devam etmemiz lazım. Krizlerin geçmesini beklersek çok geç kalmış oluruz. Krizleri fırsata çevirmenin çabası içerisindeyiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu´nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. Partililerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Eskişehir´den ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMENHakan TÜRKTANCaner AKSU

