Eskişehirli öğrenciler Erasmus projesini başarıyla tamamladılar

Eskişehir 19 Mayıs Anadolu Lisesi, 2019 yılında Alman ve İspanyol okullarla birlikte başlamış olduğu Erasmus+ projesini başarıyla tamamladı.

2019 yılında 12 ay sürmesi planlanan “Creating a StereotypesFree World Önyargısız Bir Dünya Oluşturmak” adlı projenin ilk hareketliliği 2020 Şubat ayında Almanya ve İspanya’dan gelerek ülkemizi ziyaret eden öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Aynı yıl içinde sırasıyla Mart ayında İspanya’da, Mayıs ayında Almanya’da gerçekleştirilmesi planlanan proje hareketlilikleri tüm dünyayı etkileyen Covid19 salgınına takıldı. Salgın döneminde süresi uzatılan proje, ortak okulların yerel faaliyetleri ile devam ettirildi. 2021 yılında, tüm dünyada salgının olumsuz etkileri bir nebze de olsa hafiflediğinde tamamlanamayan proje hareketlilikleri yeniden planlandı. 2021 Kasım ayında Türkiye ve Almanya’dan gelen öğrenciler öğretmenlerinin refakatinde İspanya’daki ortak okulu ziyaret ederek proje etkinliklerini gerçekleştirdiler. Son olarak 2022 Nisan ayında projenin son ayağı olarak Almanya’daki okul ziyaret edildi. Böylelikle tüm etkinlikler eksiksiz bir şekilde tamamlanarak projenin sonuna gelindi. Salgın sebebiyle alınan uzatma ile birlikte toplamda 30 ay süren projede, öğrenciler kültürlerin birbirlerine karşı zaman içerisinde geliştirmiş oldukları olumsuz düşünce ve önyargıları tespit edip kültürlerarası iletişime katkı sağladılar. Buna ek olarak akranları ile iletişim fırsatı bularak yabancı dil becerilerini de geliştirdiler.

Proje koordinatörü Halil Varal; ''Projemiz çerçevesinde gerçekleştirilen hareketlilikler ve yerel etkinlikler sayesinde, öğrencilerimizde olumlu gelişimlere şahit olduk. Öğrencilerimiz de kendilerini ifade etme şansı edindikleri için mutlu hissediyorlar'' diye belirtti.

Proje ekibinden Gonca Güven Akın ise; ''Öğrencilerdeki olumlu yöndeki değişikliğin fark edilebilir boyutlarda, gelecekte de buna benzer uluslararası ortaklıklar için çalışmalarımıza devam edeceğiz''diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.