Bahçelievler muhtarlığında kurulan kütüphanenin açılışı yapıldı Öğrencilerin çabalarıyla muhtarlıklar kütüphanelerine kavuşuyor

Eskişehir’de Çağfen Koleji ve Tepebaşı Belediyesi işbirliği ile birlikte mahalle muhtarlıklarına kurulması planlanan kütüphanelerin ilki düzenlenen törenle açıldı.

Tepebaşı Belediyesi ve Çağfen Koleji’nin ortak çalışmalarıyla birlikte ilçeye bağlı mahalle muhtarlıklarında kurulması planlanan kütüphanelerden ilki bugün açıldı. Bahçelievler Mahallesi muhtarlığına Çağfen Koleji Interact Kulübü öğrencileri tarafından kurulan kütüphanenin açılışında, Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç ve Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin de bulundu. Kütüphanenin hazırlanmasında emek veren öğrencilerin kurdelesini kestiği açılış töreninde, Başkan Ataç kütüphaneye kitap desteğinde bulundu. Açılışın ardından ilkokul öğrencileri gösteri düzenledi. Tepebaşı Belediyesi’nin desteğiyle pilot olarak belirlenen Bahçelievler, Şirintepe ve Uluönder mahallelerinde bulunan muhtarlıklara toplamda 3 bin kitap kapasiteli kütüphane kurulmuş olacak. Herkesin rahatlıkla kitaba ulaşabilmesini hedefleyen projenin tüm mahalleleri içine alacak şekilde büyümesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



“Şehirle entegre olan öğrencilerin olması bizim için en önemli olan unsurlardan birisidir”

Bahçelievler Mahallesi muhtarlığında hazırlanan kütüphanenin açılışında konuşan Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, “Tüm öğrencilerimi tebrik ediyorum. Eskişehir denildiğinde akla geleceğin gençlerini yetiştiren şehir gelir ama şehirle entegre olan öğrencilerin olması bizim için en önemli olan unsurlardan birisidir. O yüzden bugün yapılan etkinliğin değeri bu anlam çok önemlidir. Tüm öğrencilerin akademik başarı derslerinin dışında şehirle entegre olabilmeleri böyle projelerle mümkün olur. Ben destek veren herkese tüm kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



“Bu projeye diğer muhtarlarımızla devam edeceğiz”

Açılışta yaptığı konuşma esnasında projenin diğer mahallelere de yayılacağının müjdesini veren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şu ifadeleri kullandı:

“Projenin içinde bulundurduğu Bahçelievler, Şirintepe ve Uluönder mahalleleri yaklaşık 100 bin nüfusu sahip. Özellikle Bahçelievler Mahallesi’nde 15 bin öğrenci yaşıyor. Burada bulunacak kitaplar çok şey ifade ediyor. Kitap okumak müthiş bir özellik ve özel bir yetenektir. Bundan dolayı bu projeye diğer muhtarlarımızla devam edeceğiz. Tepebaşı Belediyesi bu projenin her zaman yanında olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. “

