14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı

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Eskişehir’de 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari durumdaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıslara yönelik çalışma düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde; ‘Kasten Öldürme’ suçundan 12 yıl 6 ay, ‘Kasten Yaralama’ suçundan 1 yıl 10 ay ve ‘Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması’ suçundan 5 ay hapis cezası bulunan E.C. yakalandı.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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