Anadolu Üniversitesi temsilcileri, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne katıldı

Bakü’de düzenlenen ve 20 farklı ülkeden 100’ün üzerinde üniversitesinin katılımıyla gerçekleşen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni temsilen öğretim üyelerinden oluşan bir ekipte katıldı.

Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de düzenlenen INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ne katıldı. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi Başkanı Prof. Dr. Sahibe Gafarova’nın himayelerinde Uluslararası Balkan Üniversitesi (Makedonya) ve Azerbaycan ADA Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen kongreye Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Ali Resul Usul, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Sezgin, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, İİBF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Yıldırım, öğretim üyeleri Prof. Dr. Burhan Sayılır, Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın, Prof. Dr. Haşim Şahin ve Prof. Dr. Turgay Ünalan katıldı. Karabağ temasıyla düzenlenen kongrede bu yıl, 20 farklı ülkeden toplamda 100’ün üzerinde üniversiteden akademisyen tebliğ sunuyor.

“Azerbaycan, üniversitemiz için çok büyük bir öneme sahip”

Anadolu Üniversitesi akademisyenlerinin kongreye katılımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Azerbaycan kardeş ve dost bir ülke olarak bizim için çok büyük bir öneme sahip. Üniversite olarak Azerbaycan programlarımız 10 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. İki kardeş ülke arasında var olan yükseköğretim alanındaki iş birliklerini geliştirmek için Üniversitemiz Azerbaycan üniversiteleri ile birçok alanda verimli çalışmalar yürütüyor. INCSOS VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin bu alandaki çalışmalara yeni bir dinamizm kazandıracağına inanıyorum. Bu vesileyle başta akademisyenlerimiz olmak üzere tüm bilim insanlarına başarılı bir kongre diliyorum” dedi.

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