Anadolu Üniversitesi Bahar Şenlikleri’nde şampiyonlar belli oluyor

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ve bin 50 öğrenci ve personelin katıldığı, 169 müsabakanın yapıldığı Bahar Şenlikleri’nde şampiyonlar teker teker belli oluyor.

Anadolu Üniversitesi Bahar Şenlikleri 37. Geleneksel Spor Etkinlikleri'nde yaklaşık bir aydır devam eden müsabakalarda sona gelindi. Anadolu Üniversitesi ailesini spor müsabakalarıyla bir araya getiren etkinliklere 1050 öğrenci ve personel katılırken toplamda 169 müsabaka gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören etkinlikler boyunca takımlar şampiyon olmak için centilmence kıyasıya mücadele ettiler.



Halı saha turnuvalarında finallerin isimleri belli oldu

Anadolu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı Personel Halı Saha Turnuvası’nda yarı final müsabakalarında finalistler belli oldu. Yarı finalde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Müdürlüğünü 32’lik skorla geçerek finale adını yazdırdı. Eğitim Fakültesi ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı arasında gerçekleşen maçtaysa sonucu penaltılar belirledi. Yapı İşleri, Eğitim Fakültesini 42’lik sonuçla geçerek finale çıkan diğer takım olmaya hak kazandı.

SKS Öğrenci Halı Saha Turnuvası’nda ise Hukuk Fakültesi ve Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (YEMYO) arasında oynanan yarı final maçında 40’lık skorla adını finale yazdıran ilk takım Hukuk Fakültesi oldu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Eskişehir Meslek Yüksekokulu arasında oynanan diğer yarı final maçında ise gülen taraf ve final hakkı kazanan takım 51’lik skor ile İİBF oldu.



Voleybol turnuvası sona erdi

Bahar Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen Voleybol Erkekler Turnuvası’nın final maçında Edebiyat Fakültesi ve İİBF takımları karşılaştı. Kıyasıya geçen mücadele sonrasında final maçının kazananı 32’lik skorla Edebiyat Fakültesi oldu. Voleybol Kadınlar finalinde ise Eğitim Fakültesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi şampiyonluk için ter döktü. Maç sonunda turnuvanın kazananı 30’lık skorla İletişim Bilimleri Fakültesi oldu.



Basketbolda şampiyon İİBF oldu

Geleneksel Bahar Şenlikleri’nin bir diğer ayağı olan basketbolda ise Hukuk Fakültesi ve İİBF karşı karşıya geldi. Maçın sonucuna göre final maçının kazananı ve turnuvanın şampiyonu İİBF oldu. Erkekler Basketbol Turnuvası’nı 7352’lik skorla İİBF kazanırken Kadınlar arasında da gösteri maçı oynandı. Açıköğretim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi arasında oynanan gösteri maçını ise 4915’lik sonuçla Hukuk Fakültesi kazandı.



Kupa töreni AKM’de olacak

Anadolu Üniversitesi Geleneksel 37. Bahar Şenlikleri Spor Etkinlikleri’nin sonuna yaklaşılırken sporcular kupa ve madalyalarını Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Anadolu Üniversitesi Spor Ödülleri 2022 töreninde alacak.

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