Anadolu Üniversitesi öğretim üyesine TİDE tarafından ödül verildi

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Sezen Uludağ'a Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından 'Bireysel Farkındalık' ödülü verildi.

Tüm dünyada “İç Denetimde Farkındalık Ayı” olarak kutlanan Mayıs ayı etkinliklerinde, TİDE tarafından düzenlenen 12. İç Denetim Farkındalık Ödül Töreni Sabancı Center Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu yıl 12.’si düzenlenen ödül töreninde, mesleki farkındalığın gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan kurum ve kişiler ile toplumsal alanda fark oluşturan kişi ve kurumlar ödüllendirildi. Gerçekleştirilen “Farkındalık Ödül Töreni”inde 5 ayrı kategoride 14 ödül sahiplerini buldu.

Dr. Öğretim Üyesi Sezen Uludağ, TİDE tarafından İç Denetim mesleğinin bilinirliğine, değer kazanmasına imkân sağlayacak gönüllü faaliyetlere, hem akademik alanda hem de uygulama alanında raporlama anlayışındaki değişime ilişkin farkındalığı artırmak ve bağımsız denetçi raporlarında kalitenin sürekli gelişimi konusunda destek sağlamak adına yazmış olduğu ‘Değişen Raporlama Anlayışı ve Bağımsız Denetçi Raporları’ kitabı dolayısıyla ‘Bireysel Farkındalık’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

TİDE nedir?

Kurumsal yönetimin en önemli aktörlerinden olan iç denetimin meslek örgütü Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), mesleğin uluslararası standartlarda ve küresel yetkinlik seviyesinde uygulanması misyonuna sahiptir. Bu doğrultuda TİDE; meslek profesyonellerinin yetkinliklerinin, özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının, kurumsal yönetim ve düzenlemelere uyum kalitesinin artırılması ve mesleğin akademik gelişimi için çalışmaktadır.

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