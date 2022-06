Eskişehir'de amatör telsizciliğe olan ilgi her geçen gün artıyor Amatör telsizci Murat Seven: “Profesyonel telsiz cihazlarıyla konuşmak, keyifli ve havalı oluyor”

Amatör telsizci ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyesi Murat Seven, Eskişehir’de telsizcilerin sayısı çoğaldığını, çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, bu alandaki kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Amatör telsizci olabilmek için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sınavına girmek ve aynı zamanda da hem yerel hem de uluslararası yönetmeliklerde belirlenen frekanslarda çalışan cihazları kullanmak gerekiyor. Bu çerçevede Eskişehir’de amatör telsizcilerin sayısı çoğalırken, amatör telsiz etkinlikleri de devam ediyor. Amatör telsizci ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) üyesi Murat Seven, telsiz üzerinden görsel paylaşımına olanak sağlayan SSTV yayını sayesinde amatör telsizciler ile buluşuyor.



“Birçok amatör telsizciden geri dönüş sağladım”

Her hafta düzenlediği SSTV yayınları hakkında konuşan Seven, “Profesyonel telsiz cihazlarıyla konuşmak, keyifli ve havalı oluyor. Üstelik bu cihazları kullanmak için devletin ve uluslararası kurumların belirlediği çerçeveler dahilinde olmanız gerekiyor. Böylelikle kendinizi daha özel hissediyorsunuz. Yaptığım etkinlik ise bugün dünyanın birçok yerinde uygulanmakla birlikte, dünya dışında Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan da yayın yapılmakta ve tarafımızdan da bu yayın alınabilmektedir. SSTV etkinliği ile ilgili olarak yayınlarım çoğunlukta Eskişehir’i tanıtan, unutulmuş bilgileri gün yüzüne çıkartan tasarımlar ya da çeşitli aktiviteler ihtiva ediyor. Eskişehir tanıtımına büyük katkı sağladığıma inanıyorum. Hatta bazı yayın hazırlıklarım 1 hafta bile sürebiliyor. Şehir içi ve şehir dışından birçok bağlantılar kuruyorum. Örneğin, 7’nci sayımızda 2005 yılında Uzay İstasyonu ile irtibat kuran ilk Türk amatör telsizci Ali Rıza Özsaran’ı canlı yayın konuğu ettim. Birçok amatör telsizciden geri dönüş sağladım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.