“Öğrenci Gözünden Eskişehir” sergisi beğeni topladı

Çağfen Koleji Fotoğrafçılık Kulübü'nün düzenlediği "Öğrenci Kadrajından Eskişehir" fotoğraf yarışmasının sergisi Alaaddin Park'ta açıldı, fotoğraflar beğeni topladı.

Sergi açılışına, Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, Çağfen Koleji Okul Müdürü Reyhan Arslanhan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Toplam 16 fotoğrafın sergilendiği sergide, dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Fotoğraf Yarışması jüri üyeliğini Eskişehir’in önemli akademisyenleri ve Fotoğraf Sanatçıları üstlendi. Yarışmanın birincisi Beyhan Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Enes Karaca oldu.



“Öğrenci Kadrajından Eskişehir’i gördük”

Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, fotoğrafçılığın bakmak ile görmek arasındaki farkı çocuklara öğretmek açısından çok önemli bir uğraş ve deneyim olduğunu belirterek, öğrencilere bu tür etkinliklerle farklı yeteneklerini ortaya koyma olanakları da sağladıklarını ifade etti. Serkan Can Zengin, "Eskişehir’imizi bir de öğrencilerimizin gözünden görmenin hepimiz için çok güzel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum ve tebrik ediyorum. Çağfen Koleji olarak bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.