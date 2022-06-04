Eskişehir’deki trafik kazasında evli çift hayatını kaybetti

Benzin ve motorine bir zam daha!

5 aylık fark belli oldu! Memuru ve emekliyi ilgilendiren hesap...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eskişehir’de binanın duvarına çarpan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza, SivrihisarPolatlı karayolunda Hasan Özkan (68) yönetimindeki 16 AJA 737 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bina duvarına çarptı. Kaza sonucunda ağır yaralanan sürücü ve eşi Nebahat Özkan (67), olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hasan ve Nebahat Özkan çifti hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.